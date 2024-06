“Es difícil mantener los prejuicios siendo actor”

Cuando era un niño, la mayoría de nosotros se siente un poco raro, diferente a los demás” dice Ernie Hudson, el hombre famoso por su rol en Los Cazafantasmas, alguien ha vivido una vida criado por su abuela, donde fue padre soltero varios años, que tuve cáncer en dos ocasiones y que se dedica al trabajo filantrópico. Hudson fue Winston en Cazafantasmas, y sigue siéndolo. La lista de títulos se apilan: Miss Simpatía, El cuervo, la serie Quantum Leap y varios puntos a unir de la cultura pop. Cuenta Hudson, sonriendo, contundente, con una gracia que pocos actores transmiten al hablar: “Yo tenía un hermano más grande, tres años, y todos lo amaban, sus amigos. Siempre jugando solo, creando historias, empecé a pensar en historias, en pensar en los relatos. Después fui a Yale, a la escuela de drama. La actuación siempre estuvo ahí, pero una versión accesible y divertida del escribir, siempre parecía más importante ser un actor. Era más fácil de conseguirlo”. Sigue contenido su historia de vida el actor que volvió a su rol clásico en Ghostbusters: Apocalipsis fantasma: “Cuando me convertí en padre soltero, después de mi primer matrimonio, tenía que agarrar trabajos, rápido, y los guiones tardaban tiempo. Mucho. Actuar siempre me salvó, me permitió darle un techo a mi hija, ayudar a mi familia, y ser parte de historias que todos aman. Le debo mucho al hecho de haber subestimado la actuación.”

—¿Qué es lo que disfrutas de ser parte de esas historias?

—Amo el hecho de que mucha de la experiencia de la vida está en lo que percibimos, pocos se dan cuenta que la forma en que percibimos, a nivel individual, es crucial para la forma que el mundo tendrá, no solo para nosotros sino para todos. Nos permite, nuestra sensibilidad, ver otras posibilidades, entender a otros, soñar otras cosas que nuestra inmediatez. Si queres cambiar tu vida, quizás podes comenzar contando una historia. Es lo que hacemos, traemos lo posible de aquello que muchos sueñan contar. Lo que hace a nuestra vidas parecidas, a todas nuestras vidas. Mi abuela Arana Donald, quien em crió, y ella era muy religiosa, yo no, decía: Dios le dió las llaves del reino a su hijo, pero todos somos sus hijos y todos tenemos diferentes reinos, diferentes llaves. Nuestro reinos son diferentes. Creemos que somos controlados por otros, y nosotros manejamos nuestra historia, incluso en el peor de los escenarios. Es nuestra historia lo que nos da significado, importancia, y quizás eso es lo más relevante de nuestra vida.

—¿Qué sentís que aprendiste del contar a través de tu historia como actor de Hollywood?

—Para mí, alguien que hace el trabajo que yo hago en la industria donde lo hago, es difícil mantener prejuicios respecto a determinadas cosas. Es difícil no ver todo lo que compartimos cuando recorres el mundo y ves gente que ama tanto lo mismo, y ese mismo es un relato noble, contado con el corazón. O mismo a la hora de un personaje: incluso el peor personaje, que te repele moralmente; sí tenes que interpretarlo, no podes juzgarlo, no al menos en ese momento, y eso te enseña a desarrollar una forma de empatía, que no quiere decir condescendencia. Desde la perspectiva de ese personaje, todo es distinto. Es difícil odiarlo una vez que estas ahí: ¿te quedas con el odio? ¿O buscas otra cosa? Actuar te fuerza a entender lo humano. No puedes juzgar siempre, esa es la lección.

El camino andado

—¿Cómo ves tu carrera después de tantos fans, de tantos recuerdos y de entender tu lugar en la cultura pop?

—Me pasa mucho que algunos jóvenes comienzan con una foto, con un recuerdo, con sorprenderse viendo al hombre de aquella película que aman, y de repente, se enteran mi historia de vida, mis caminos, mi calma y me quieren preguntar más cosas. Ahí es donde lo veo no perdidos, pero sí necesitados de una ayuda, de una voz, y entiendo que es lo que buscan quizás en la cultura pop: comunión, pares, aquello que tus padres te amen o te odien no te pueden dar. Veo la vida, mi vida y le digo a los jóvenes que tienen ganas de escuchar, intentando hablarles en su nivel: es como un buen videojuego. Es un juego que te desafía, necesitas un desafío, siempre lo necesitas, lo sepas o no. No queres algo que sea simple y plano. Algo sin altibajos. Queres ganarte eso que esperas, sea lo que sea que esperas. Queres intentar, darte cuenta como es ese nivel, lo resolves, escapas, salís y seguir enfocado en el juego. ¿Cómo consigo lo más posible de la vida? De esta vida. Nunca dude que iba a ser exitoso, pero nunca supe como. Mi abuela creía que el universo te daba, te guiaba. el universo, ancestros, deidades, dan respuestas que no podes imaginar. Buscar que otros te den lo que vos no buscas es un error, nadie te debe nada, el universo te dará.