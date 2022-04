Galería de fotos: Kiss se despidió de Argentina con un megashow inolvidable

Uno de los principales fabricantes de himnos del rock and roll, el legendario cuarteto "Kiss", puso fin al espectáculo más grande que dio la historia del rock con su paso por el escenario del Campo de Polo Argentino de la Ciudad de Buenos Aires. Se trató del último show del "End of the Road World Tour", la gira con la que se retira definitivamente de los escenarios.

La banda surgida en 1973 en Nueva York, ya sin su formación original pero con el maquillaje intacto, repasó sus grande éxitos y canciones de toda su carrera, todo enmarcado en su ya conocida puesta en escena con estética, efectos visuales y pirotecnia de alta calidad.

En tal sentido, en las dos horas que duró el show, "El Demonio" Gene Simmons hizo su terrorífico número de escupir sangre en "God of Thunders" y su circense performance de lanzar fuego por la boca en "I Love It Loud"; y "El Chico Estrella" Paul Stanley voló sobre el público antes de "Love Gun" y rompió su guitarra al final.

El grupo está liderado por Gene Simmons, quien en la estética de la banda representa a "El demonio", y Paul Stanley, "El chico estrella", únicos sobrevivientes del Kiss original.

La banda se completa con el guitarrista Tommy Thayer, que tomó el lugar de Ace Frehley como "El hombre del espacio" y Eric Singer en batería interpretando a "El hombre gato" que popularizó Peter Criss.

En su carrera, el cuarteto rockero cosechó 28 discos de oro, tiene más de 40 millones de álbumes vendidos en los EE.UU y 100 millones en el mundo entero. Gracias a su increíble carrera discográfica, Kiss fue ingresado al Rock and Roll Hall of Fame en abril de 2014.

