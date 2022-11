La comedia que todos deberían estar viendo

Mythic Quest es, antes que nada, la creación de Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, que perfeccionaron sus colmillos para la comedia absurda con corazón en un clásico como It’s Always Sunny in Philadelphia. Desde hace algunas temporadas, y regresando el 6 de noviembre a Apple TV +, Mythic Quest es otro de sus paraísos orates, pero que siempre buscan anclarse en un ámbito laboral y que también busca explotar rincones posibles del mundo (entendiendo lo imposible de sus personajes y sus andanzas). Así, con un elenco que posee nombres como el mismo Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Danny Pudi (famoso por su Abbed en Community) y muchos más, la tercera temporada da cuenta de una comedia que sabe a cada paso que toca nota y cómo trabajar esa quirúrgica visión de lo cruel que puede ser una familia, sea de sangre o no, y lo inevitable que pueden ser.

A la hora de contar cómo ha funcionado esta tercera temporada, el actor Danny Pudi cuenta: “Realmente nos metemos en la cabeza de los personajes: ¿qué pasa cuando conseguís lo que queres, lo que tanto anhelabas, y cómo seguís si eso no es suficiente? Todos empiezan en un lugar nuevo. Pensando en todo lo que hemos hecho, siento que esta tercera temporada se siente bastante anclada en los personajes”. Y suma a la hora de contar como el show ha reaccionado a fenómenos con el Covid y otros sacudones recientes en la política y convivencia global: “Temáticamente, hemos ido moviéndonos, de la misma forma que nosotros y el mundo se sacudió estos años. Nuestro show se ha convertido en una reflexión, como te dije, sobre cómo obtener lo que querías es algo que dice tanto de vos como lo hace la derrota. Habla también sobre entender que es realmente el éxito y como simplemente ahí hay, ¿cómo decirlo? un espejo antes que un refugio. Claro que puede deformarse, pero incluso en su éxito, estos personajes se modifican entre ellos, es menos el éxito y más quienes los rodean los que los cambian, que creo es algo que nos sucede a todos: antes que por sus logros laborales, te medis por quienes te rodean. Aquellos con quienes creces, quieras o no, se convierten en tu extraña familia.

La actriz Naomi Ekperigin, cuyo rol por suerte crece en esta tercera temporada, continúa con la idea que establece Pudi: “Exactamente es eso: no solo nosotros nos conocemos, todos los que estamos detrás de cámaras, como grupo que trabaja hace años en el mismo programa y sabe de memoria sus dinámicas, sus potencias, sus fortalezas, y sus debilidades y locuras, sino que también eso está reflejado en el universo de los personajes, que se conocen también. Ya no es solo una sitcom sobre una oficina y que sucede cuando la persona equivocada está en el lugar equivocado, y eso generalmente implica reírse del uso del poder. Ahora el show trata más de vínculos y cómo esos vínculos alteran poderosamente la dinámica de una habitación, y cómo nos entendemos, queramos o no, unos a otros. En ese sentido, creo que hemos logrado un éxito. Todos sabemos que cuando tal entra en una habitación, algo va a suceder. Todos en esta temporada son más vulnerables, enfrente de otros, y ahí sentimos cómo radica la comedia de esta nueva temporada”.

Inserte una ficha. Una de las claves del show es dejar en claro el detrás de escena de la industria del videogame, una máquina de miles de millones de dólares que no muchos saben el coloso que implica. De hecho, esa fue la base de parte: no tanto explicar ese elefante, si ver cuán ridículo y potable podría ser para la comedia. A la hora de hablar sobre los aprendizajes sobre la cultura e industria gamer, la actriz Naomi Ekperigin sostiene: “No tenía idea que un videojuego es más difícil que hacer una película. No teníamos idea la gran mayoría lo que implicaba hacer un videojuego, es decir, que implica a nivel escala de producción. Lo cierto es que es tan impresionante que muchas cosas tuve que chequearlas en Internet, ya que mi pregunta constantemente era ‘¿es esto un chiste o es la realidad de está industria del entretenimiento?’”. Suma el actor Danny Pudi: “La escala de la industria del videogame es impresionante, y es algo que pocos saben. Como mi personaje trabaja en monetización, veo a mi hijo jugar al Fortnite y me siento a ver como se monetizan estos videojuegos. Le hago mil preguntas a mi hijo sobre sus consumos: ¿te gusta esta skin? ¿tus amigos hablan de ella? ¿comprarías más de esta skin?”.

Los desafios de la tercera. La tercera temporada de Mythic Quest comienza alterando la típica fórmula. Todos sus personajes su ubican en un lugar diferente al del comienzo de la serie: ¿por qué ea elección? El productor ejecutivo David Hornsby, también actor en el show, responde: “Creo que tiene que ver con la idea de desafiarnos, de no estancarnos, de querer hacer cada temporada (que no tiene tantos episodios) especial y aprovechar lo que tenemos para poder jugar con nuestros personajes, con nuestras rutinas, con la comedia que se puede generar en tal o cual situación. Queríamos generar mucho a la hora de redondear a los personajes, por eso hay episodios puntuales que cuentan su historia fuera de la dinámica y eso es algo que hacemos intencionalmente. Es importante para nosotros entender que puede ser Mythic Quest, y el desafío de hoy, de esta temporada, fue separar a los personajes, alterar la fórmula, y poner a Ian y Poppy en otro ambiente. El desafío era ahora que se crucen, considerando que los actores principales abandonaron la compañía”.

También se suma otra particularidad, o especialidad: personajes de diferentes razas o identidades sexuales que salen de los estereotipos con los que son representados. La actriz Charlotte Nicdao, que interpreta a Poppy Li, reflexiona sobre eso: “El corazón del show son las relaciones. Creo que lo más importante es no parecer un show que busca la diversidad, ya que el mundo lo es y eso debería estar en pantalla, pero también es importante que el show juegue con eso. Quiero decir que esos personajes se crucen, que su identidad sea definida tanto por quienes son, su raza o su identidad sexual, pero también por quienes son, como son, sus locuras. Siento que cruzar personajes diferentes genera dinámicas diferentes, y eso es lo que también necesitamos si vamos a intentar que al menos más voces, pensando en este show, generen comedia, generan algo sumamente especial. Ver que algo es diverso, a veces no implica ver las oportunidades que creamos, o podemos crear en una ficción. Creo que esta segunda parte es tan importante como ser diverso, entender cómo se mueven por el mundo tus personajes implica que tenes que ponerle enfrente, precisamente, un mundo amplio, uno que abra sus posibilidades”.

La improvisacion hecha nervio

La actriz Ashly Burch, Rachel en el show, cuenta: “Yo soy parte de la mesa de escritores del show, y hemos logrado mucho, por suerte los productores ejecutivos siempre están muy abiertos a las cosas que queremos hacer. Realmente en ese sentido es un show que se sabe escuchar, que entiende que de ese escuchar nace una dinámica si no distinta, al menos una que alimenta al show y le provee rincones poderosos, y que pueden ser poderosos si lo pensamos en comedia, en diversidad, en todo al mismo tiempo. Por eso, además de esa energía a la hora de la colaboración, también estamos muy atentos a todo lo que implica improvisar. Los actores ya saben mucho de sus personajes, y mucho del poder de nuestra comedia nace de saber crear una situación y lograr que esa situación saque lo mejor de los actores y actrices, sea eso mediante el guión o su propia energía entendiendo que podría hacer el personaje en una situación puntual absolutamente absurda y lista para ser explotada.

Jessie Ennis, la actriz que interpreta a Jo, habla al respecto de eso que Ashly cuenta: “Yo hago lo que me dicen, ella tiene más capacidad de dejar una huella creativa. No quiero ni remotamente que alguien me asocie con las cosas bestiales que dice y hace Jo. Pero fuera de broma: hemos sabido generar una serie que sin perder su base, el público de los videogames, inmediatamente se ha convertido en algo más, y donde los personajes ya tienen tanta profundidad que pueden hacer lo que quieren y eso no rompe un esquema ni de producción ni de creación”.