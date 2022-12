“La fantasía nos da la libertad de explorar el mundo”

His Dark Materials es uno de los secretos mejores guardados por HBO Max. Quizás secreto es una palabra exagerada, pero sí podemos hablar de una serie que ha sabido adaptar un universo, el de los libros de Phillip Pullman, y que ha sabido contar, concreta y feliz, con imágenes espectaculares, desafiando el tic de contenido adulto y acercando el show a algo muy poco frecuente (una serie que apunta a los jovenes y niños desde su oscuridad y su sentido clásico de la aventura). La tercera temporada es la final, y PERFIL habló con sus protagonistas. Una de esas voces es la de Ruth Wilson, la actriz que juega el papel de una extraña villana: “Por supuesto que el material que está bien hecho, es decir, la obra de arte bien construida, siempre hablará del mundo que rodea, aunque siglos después sea otro el mundo. Sea que hable de guerras, de problemas, de desequilibrios y así la lista de cosas que hoy sentimos nos aquejan con una hermopotencia. Y aquí, en His Dark Materials, y considerando que las apuestas son tan grandes, en el show y en el mundo, es imposible no sentir que incluso una serie fantástica puede hablar claramente sobre nuestro presente. No diré que la fantasía es el medio más importante para hablar, porque no creo que sea una cuestión de jerarquía. Pero sí la fantasía te da la libertad para explorar. Podemos hablar de la guerra, en Ucrania o donde sea, de una forma más clara: no se trata tanto de escapar, si no de entender donde la vida siendo difícil, o terrible, puede sentirse al menos más clara, al menos menos violenta, si la fantasía anda por ahí.

El famoso James McAvoy, parte de la saga X-Men, y actor para directores como Joe Wright, siente que defiende un poco esa idea: “Yo siempre leía fantasía de niño, y es algo que todavía me acompaña. Creo que casi todos la amamos. Quizás este exagerando, pero el cuento antes de dormir es uno de los gestos más nobles de amor, y los cuentos siempre tuvieron moralejas. Creo con el tiempo, con los grandes maestros, logramos entender que era más divertido que tuvieran preguntas, que generaran encrucijadas. Ahora la fantasía es posible de una forma como nunca antes la vimos porque podemos generar nuevas imágenes, aquello que antes soñaba un dibujando, o un autor, ahora se hace por un grupo de artistas en una pantalla. Por ejemplo, un oso polar hablando. Y habló solamente de nuestro ejemplo. Entonces, si la fantasía en pantalla lo puede todo ¿dónde radica la gracia? Ahí aparece el mundo, y la distancia que decidas tener respecto de problemas reales. Aquí directament estamos generando nuevos mundos, digo, en nuestro shows, y angéles, y demás alteraciones no soñada de este forma hace 20 años”. Y suma: “Entonces ver el avance de la fantasía, del sci-fi, implica ver como, en los mejores casos, uno puede expander su visión, uno puede estirar su musculatura visual y entender que podríamos ver en la fantasía lo que no vemos en el mundo real. Sería ideal veamo al mundo real también a los ojos, eh.”.

El mismo McAvoy sigue entusiasta con la idea: “Creo que lo importante es elevarte de la cocina de tu casa, de tu mundo, de tu economía, de lo que sea que límita, para así hablar de temas graves, en el mejor de los casos, pero también podes reírte, surfear la ficción. Cuando esa historia la contamos no importa si estas en un departamento pequeño y humilde, o una mansión: tu cabeza lo necesita. Obvio hay más de una necesidad, sobre todo a la hora de injusticias sociales y demás. Pero es es genial saber que la fantasía esta ahí. Ese volar del sci-fi, de la fantasía, simplemente lo quiero mucho y por eso estoy tan orgulloso de este proyecto”. McAvoy sigue su celebración del show de HBO Max: “Creo que aquí lo que voy a extrañar es entender la fantasía detrás de cámara. Aquí los animales que hablan, nuestras almas, las interpretan actores y creo que eso es lo que más voy a extrañar. La fantasía tiene también un lado muy real generado por gente que ama hacer fantasía. Eso es importante. Y es muy difícil no enamorarse de alguien tirado en el suelo al lado tuyo interpretando a un animal al que le hablas”.

El final. Ruth Wilson lo deja en claro: “El final siempre fue un desafío, siempre queríamos llegar a este lugar y no sabíamos cómo lo haríamos. Claro que teníamos el mapa de los libros, pero el problema, los problemas, que se fueron dando entre la pandemia, y el miedo de no terminar esta historia me paraliza. Quería se viera su final”. McAvoy: “Los reales protagonistas de esta historia son dos chicos, y eso ayuda a entender a quién le hablamos. Yo amaba cuando las películas me mostraban que podía hacer, o soñar de hacer. Siento que algo así, de esa fibra del cine de los años 80 la generamos. Eso me excita mucho: que se vea como dos jovenes pueden cambiar el mundo”. Suma Wilson: “Eso está muy claro: pensar por un lado en los adultos, que quieren que el mundo sea de una forma, y los adolescentes, que simplemente quieren que sea de otra. Esa lucha, si bien no es la única de la serie, habla, otra vez, de nuestra actualidad. ¿Cómo enfrentas a alguien que es joven a quién no escuchas? Todos los jovenes del mundo, en todas las generaciones, sienten que no nos escuchan. Acá hay que sobrevivir a experiencias traumas, a familias rotas, a muertas: hay un cocktail de traumas bastante cargado, pero sigue siendo una cruzada adolescente. Contra instituciones. Eso es algo que siempre puede sacudir el ADN del mundo”. Y agrega: “En la primera temporada lo importante era el poder. Era un mundo masculino, de guerras con esa energía. Y mi personaje por ejemplo se busca otro foco: su hija. Sigue no haciendo las cosas bien, pero es muy bueno esa forma de mostrar que hay muchas capas y niveles en una serie como His Dark Materials. Eso sí, mi villana es una villana gloriosa y eso es algo muy divertido de interpretar”. McAvoy cierra: “His Dark Materials es una serie muy importante en este momento del mundo”.

Los caminos del héroe

Jane Tranter y Dan McCulloch son los showrruners de His Dark Materials y sabían adonde iban. McCulloch: “Es el capítulo final, y la idea es tener que superar todo lo que habíamos hecho. Es decir, ser épicos sin ser absurdos, sin perder vínculo con un verósimil. Y al mismo tiempo, que nada, pero nada, que amambamos de los libros se perdiera en el camino. Queríamos que las relaciones fueran fuertes, que el miedo también lo fuera. Y hoy siento es un final muy dramático que me da mucho orgullo”. Tranter: “Todos están obsesionados con las secuelas: ¿las haremos nosotros también? No lo sabemos, pero que estamos hablando con Phillip, el autor, es un hecho. Ahora se trata de esperar y ver”.

—A la hora de la identidad visual de la serie ¿había algo que querían ver si o si?

DAN MCCULLOCH: El viaje a la tierra de los muertos era algo que particularmente me servía para no dormir. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo saldrá? Eso era algo que me preocupaba sobre manera. Por alguna razón, desde que supe estabamos a cargo pensaba en eso. Hay muchas influencias y referencias al cine inglés de todas las eras.

JANE TRANTER: Hay una secuencia que tiene que funcionar muy bien. Y esa secuencia, que los fans conocen a rajatabla, era algo que teníamos que saber sostener, crear, y lograr que transmita todo lo que tiene que transmitir. Eso fue muy díficil.