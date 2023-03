La gran esperanza

Llega la edición 95 de los premios Oscar, que podrá verse por TNT y HBO Max. Llega la edición en la que Argentina compite por sexta vez en su historia por un premio Oscar a Mejor Película Extranjera, de la mano de Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Será una edición de novedades, donde vuelven algunos de esos vicios que Hollywood se quiere sacar urgente del pelo, como si fueran cenizas. La más graciosa de ellas es la creación de un comité de urgencias, por si vuelve a repetirse la estampita más famosa de la historia del premio: Will Smith cacheteando a Chris Rock. Quien regresa a conducir, después de haber hecho esa tarea en el 2017 y el 2018, es Jimmy Kimmel. La tanda de presentadores tiene nombres como Zoe Saldaña, Jonathan Majors, Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, y Donnie Yen.

La prueba y sorpresa llega en las 11 nominaciones de la película que lidera las ternas: Todo en todos lados al mismo tiempo, la película de Daniels que ha sido una revelación, primero, por ser acción absurda que amenaza con ganar el premio principal y, segundo, por haber logrado que una película que cruza acción y drama, un sci-fi, logre nominaciones para sus actores asiáticos (todos grandes candidatos a ganar). La siguen con nueve nominaciones Los espíritus de la isla y Sin novedad en el frente, la película alemana de Netflix que es la gran “contrincante” de Argentina, 1985.

Entre las principales quejas de esta edición se encuentra el ya lugar común, por partida doble, que implica la ausencia de directoras en la terna Mejor Dirección, algo que queda en evidencia precisamente por la victoria de Jane Campion por The Power of the Dog. Entre las posibles nominadas que no lo fueron, la industria apuntaba a Sarah Poller, por Ellas hablan, y la inglesa Charlotte Wells por el éxito Aftersun. Otro factor que generó mucha queja tuvo que ver menos con el género o raza de su autor, si no con lo que esa ausencia de nominación representaba: Nope, la película de Jordan Peele más osada (y eso es decir algo en la cruzada del director por generar films realmente nuevos) que quedó ignorada detrás de los flashes de Todo en todas partes al mismo tiempo. Pero lo que implica ese ignorar a Nope es quizás la mayor y considerable queja: en un momento donde el cine de terror es el único que realmente le habla al público joven, a la pasión del público joven (y no a la campaña de marketing anabólica de cada film de Marvel), es ignorado colosalmente a la hora de premios y nominaciones. Peele, ganador del Oscar por una película mucho más fácil de ver como ¡Corre!, ahora no recibe nada de nada de la Academia. Ni que hablar de actuaciones como la de Mia Goth en Pearl (y como se siguen eligiendo roles más tradicionales como aquel que le valió su sorpresiva nominación a Andrea Riseborouh por una película que apenas el mundo se enteró de su estreno). Pero no todo son malas noticias: se rompieron dos récords en esta edición. Michelle Yeoh, la leyenda de las artes marciales, finalmente fue nominada como Mejor Actriz. Es la segunda asiática en lograr esa nominación y la anterior vez que eso sucedió fue en 1936, gracias a Merle Oberon. El otro récord es un poco más gestual, pero implica la primera nominación para la devaluada Marvel y se debe a Angela Bassett y su papel como Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever.

¿Qué será de Argentina, 1985? Bueno, Sin novedad en el frente viene de arrasar en los premios Bafta y otros galardones, y Argentina, 1985 viene logrando pasos gigantes a la hora de mostrarse como una gran candidata. Pero la alemana está incluso nominada a Mejor Película y generalmente la doble nominación, tanto a Mejor Película como a Mejor Película Extranjera, implica victoria en la segunda terna. Todo indica será un momento de tensión, que poco y nada dicen sobre el real impacto de la película argentina que ha logrado volver a poner nuestro cine a la vista de él mundo entero. Eso es muchísimo y un celebración.