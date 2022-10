Cristián Brian Alarcón es conocido como Blaky Boy, un músico de 28 años, que desde su simple “Dime” sigue creando ritmos urbanos desde una mirada particular y muy personal. Blaky Boy le dice fuerte y claro: “Siempre fui mucho de la balada”. De esa oración, nace un universo que define el mismo Blaky define como “amplio” y suma: “Me gusta mucho el teatro, el arte, empecé clases de canto y de piano. Tomé un curso pequeño de oratoria, para desenvolverme frente al público. Todo lo hice y lo hago apuntando a que el arte florezca más. Después aparecen mis letras, con reggaetón romántico, donde los relatos están armados de cosas que me han pasado, pero también de mis creaciones, ya que antes escribí cuentos: me gusta hacer letras, me gusta crear historias, relatos, y definitivamente me gusta el romance como punto de partida, historias que sean verdad o no hablan de algo que me gusta mucho.

—¿Por qué sentís que ese universo del romance en la música te habla particularmente?

—Siempre fui mucho de la balada, escuchaba mucho a Enrique Iglesias, a Luis Miguel, a Cristian Castro, y me gusta el reggaetón romántico. Me encanta todo lo que pasa ahora con lo que canto. En el barrio me conocen bien. En todos lados. Me llega mucho el cariño de la gente. Lo loco es que todo esto se desprendió en la pandemia. Yo escribía desde siempre y lo hacía en todos lados, hasta en el bloc de notas del celular. En la pandemia pensé en cantarlas, en basar todo en el canto. Y ahí comenzó todo.

—¿Qué sentís que representan hoy los ritmos urbanos?

—Excelente. La música urbana va a todos los rincones, a todos los barrios. Expresa muchas cosas, llega a hablar de cosas que antes no se hablaban. Me gustan los artistas solistas que promocionan su propia música, que salen de sus barrios. El barrio es humildad, familia, potrero. Que eso salga al mundo es mucho, y te impresiona: es todo juntos. Yo acá en mi barrio tengo todo. Pero quiero llegar a todos lados, quiero recorrer mi país, quiero viajar. Me encanta. Sueño con ser reconocido mundialmente, poder actuar, tocar todos los instrumentos, ser un artista completo, poder hablar con el público. Ser, como te dije, un artista completo.