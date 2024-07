La salud de Jorge Lanata: continúa en terapia intensiva pero "hay datos alentadores"

El periodista Jorge Lanata continúa internado en terapia intensiva desde que ingresó al Hospital Italiano hace más de un mes y medio, cuando fue hospitalizado por una infección urinaria que derivó en un cuadro más complicado. A pesar de la situación y el hermetismo de su entorno, trascendió que sigue "estable" y con una leve mejoría con respecto a la última información.

Días atrás, se conoció que el conductor de Periodismo Para Todos (PPT) y Lanata Sin Filtro ya no tenía fiebre y seguía ventilado, pero "con menor requerimiento de oxígeno". Ahora, Ángel de Brito confirmó que no registra cambios en comparación al parte anterior pero ya se encuentra "en proceso de destete, o sea, de sacarle la ventilación mecánica, que es lo más difícil".

En ese sentido, dejó en claro que a pesar de las noticias, "obviamente Lanata es un paciente crítico, como todo aquel que se halla en terapia intensiva". Y lanzó: "Hay una leve mejoría. Está mucho mejor, hay muchos datos alentadores".

"Jorge estuvo muerto, pero pudo salir. Son de esos cuerpos que resisten y resisten...", comentó el periodista especializado en espectáculos en su programa Ángel Responde, por el canal de streaming Bondi.

Sin embargo, a pesar de las mejorías constantes que viene mostrando el conductor, de Brito criticó el hermetismo que rodea a las novedades sobre su salud, apuntando especialmente a sus compañeros de Radio Mitre. "Mucha gente está pendiente. Me llama la atención que en su propio programa no digan nada", indicó.

"Es su programa, uno de los más escuchados en la radio AM, y me parece que no tienen sensibilidad con su público, que todos los días lo escucha a Jorge. Se pasan de rosca", sentenció.

Qué le sucedió a Jorge Lanata

Lanata ingresó al mencionado centro de salud porteño el 14 de junio, luego de haber sufrido un infarto durante un estudio médico programado. Desde entonces, está hospitalizado, acompañado por su esposa Elba Marcovecchio.

Se trata de la segunda internación del periodista en lo que va del año, ya que en abril debió acudir a la Fundación Favaloro a causa de una insuficiencia respiratoria.

El parte anterior, firmado por los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano, señaló que el periodista había sido "traqueostomizado, con, con asistencia ventilatoria mecánica con bajo requerimiento de soporte” y ya presentaba una "mejoría de la función renal".

“Continúa en proceso de descomplejización, con respuesta neurológica adecuada a los estímulos. Se encuentra cursando una infección urinaria con tratamiento antibiótico adecuado", agregaba además el comunicado.

"El paciente en buen estado general, estable, en asistencia ventilatoria mecánica, hemodinámicamente compensado, con leve deterioro de la función renal, sin requerimiento soporte artificial. Sin otras alteraciones orgánicas asociadas", cerraba.

