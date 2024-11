Los sueños no se abandonan. Eso me dije muchas veces a lo largo de todos los años que duró la investigación periodística, seria, profunda y amada que terminó en mi libro: Música de D10S, la vida de Maradona en canciones.

En mi vida como periodista hice un poco de todo, pero lo que más disfruté fue escribir sobre música, hacer entrevistas, coberturas de recitales y crítica de discos. A comienzos de los 2000 trabajaba en Canal 9 y me encargaron hacer un informe sobre Maradona, ya no recuerdo si era su cumpleaños o el aniversario de algún suceso relacionado con su vida futbolística. Cuestión que a ese guión que escribí, además había que musicalizarlo. Me puse a buscar una canción. Y para mi sorpresa encontré muchas más de las que yo esperaba, conocía. Acá hay algo, me dije. No es normal que tantos músicos le hagan canciones a un solo tipo. Entonces sentí la necesidad de unir dos pasiones muy mías, dos desvelos: Maradona y la música.

Ahí empezó la aventura de recopilar, investigar, escuchar, preguntar, reír y emocionarme con cada canción, con cada historia detrás de cada canción. Entonces, me pregunté: ¿puede ser que estos artistas consideren a Maradona un par? Fui a buscar definiciones de la palabra artista. Un artista es quien desarrolla su creatividad, pero también la capacidad de comunicar lo que siente. Su arte puede ser escrito, pintado, bailado... y es a través de él que evoca sentimientos en los que observan su obra. Cuando el gordo se nos fue, el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) escribió en su Instagram: “Diego Armando Maradona. Artista argentino (1960-2020)” y la dejó picando.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este libro es el resultado de una investigación periodística de años, me jacto de tener toda la data en relación a Maradona con la música, pero como el único equipo de investigación fui yo, y como todo ser humano puedo fallar, existe la posibilidad que algo se me haya pasado, que aparezca un primo tuyo y diga que falta tal o cual canción. Tranquilos: sé que hay más, solo que no entraron en esta edición.

Las experiencias musicales con el Diego que seleccionamos para este libro las presentamos en diez géneros musicales y se dividen en cuatro categorías. La conexión que tuvo el Diez con la música es tan grande que podemos encontrar situaciones de todo tipo. Hay canciones que hablan de él directamente, hay artistas que lo han mencionado, hay canciones que Diego cantaba y, finalmente, experiencias compartidas entre Maradona y músicos. Para un mayor disfrute incorporamos al final de la introducción un código QR que direcciona al lector, en caso que quiera, a una playlist de Spotify cuyo nombre es igual al libro: Música de D10S, de manera tal que, mientras lee sobre tal o cual canción, la puede ir escuchando.

A Diego lo llevamos en las tripas, por eso se nos hizo imposible no desearle el bien, no amarlo, no justificarlo, no defenderlo, no hacer fuerza para que se arregle con Claudia, para que se abrazara con Diego Jr., no rezar para que esté bien, para que deje las drogas, para que descanse en paz y para que le pueda dar otro beso a doña Tota. Un amor formateado en los fuegos del infierno y que la muerte preservará inalterable hasta el fin de los tiempos. Diego, en definitiva, es un ídolo disfuncional, porque así fue su vida. El salir eyectado de su Fiorito natal a la cúspide de la fama le costó salud física, mental y emocional.

En 60 años vivió muchas vidas. Llegó a vivir con lujos, pero nunca se fue del todo de su casa de Fiorito, por eso cuando Maradona alcanzó la gloria y se convirtió en nuestro héroe, lo hizo en nombre de los que nunca ganan: ellos, nosotros, sentimos que había ganado uno de los nuestros. Quizá sea entendible comprender que el paso de Diego por esta tierra excedió los límites futbolísticos para convertirse en el protagonista de una revolución cultural única en el siglo XX. Por eso Maradona es una bandera, es una remera, una película, una canción y, ahora, un libro.

*Autor de Música de D10S.