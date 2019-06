Madagascar, El Musical: el detrás de escena de una obra para toda la familia

por María Clara Silles

Madagascar, El Musical levantó el telón del Teatro Lola Membrives para darle inicio a una temporada llena de aventura, amistad, música y diversión. El show, que ya tuvo lugar en Londres, Roma y Madrid, se convierte en una de las grandes apuestas del año con un elenco protagonizado por CAE, Alejandro Paker, Gastón Vietto, Liza Spadone y Mariano Zito.

La película original se estrenó en 2005 y desde entonces acumula millones y millones de fanáticos. La historia es bien sabida por casi todos pero nunca está demás recordarla. Alex (el león), Marty (La Cebra), Gloria (La Hipopótama) y Melman (La Jirafa) viven cómodamente en el Zoológico de Nueva York, donde son las estrellas. Allí también residen cuatro pingüinos liderados por el revoltoso Kowalski, quienes disconformes y añorando la nieve, traman una fuga a latitudes más frías. Sin embargo, erran el cálculo y terminan en la jaula de Marty, a quien cuentan su plan de escape. La cebra, que cumplía años y se preguntaba cómo sería su futuro a partir de ese día, no dudo mucho en aventurarse fuera del zoológico. Al enterarse de la fuga, sus amigos Alex, Gloria y Melman, van tras Marty. Si bien lo encuentran en la estación, no tienen suerte: los cuatro son capturados y embarcados a una reserva en la sabana africana. Durante la travesía, nuevos planes de los pingüinos hacen que las cajas donde viajaban los cuatro amigos vayan a parar a Madagascar.

Sergio Lombardo, el director de Madagascar, junto a CAE, Alejandro Paker, Liza Spadone, Mariano Zito y Gastón Vietto

Sergio Lombardo, el director de la obra, no duda ni un segundo y cuenta que eligió Madagascar no sólo porque es un título muy conocido sino también porque tiene un mensaje que es una lección de vida. ‘’ Es la historia de dos amigos que son opuestos entre sí, un carnívoro y un herbívoro. Ambos tienen una relación maravillosa hasta que ocurre un hecho de la naturaleza que los separa. El carnívoro (Alex) empieza a tener hambre y se da cuenta que la única forma de sobrevivir es comerse a su mejor amigo (Marty). Sin embargo, se resigna y decide darle más valor a la amistad. En este momento del país donde tenemos dos polos muy antitéticos y donde claramente somos carnívoros y herbívoros tratando de sobrevivir, que alguno de los dos pueda frenar esto a pesar de sus diferencias, es un gran mensaje. Si pudiéramos educar a los chicos entendiendo esto desde temprana edad, quizás un día mejoremos nuestra raza política”.

Si bien hace algunos años ya que los musicales pisan fuerte en Argentina y suman adeptos a cada paso, cada vez que aparece una producción de esta impronta, es imposible no hacer un paralelismo con Broadway porque es un referente en cuanto a la materia. Sin embargo, Madagascar llega para confirmar que el teatro musical argentino no tiene nada para envidiarles a los norteamericanos. Con libro de Kevin del Aguila, con la música y las letras originales de George Noriega y Joel Someillan, 19 artistas se ponen en la piel de 70 personajes y le dan rienda suelta a un desafío sin precedentes en el país. ‘’ La mayor complejidad fue crear el vestuario. Yo quería que las caras de los actores se pudiesen ver porque si estaban tapadas les quitábamos expresividad. Ellos hacen una composición corporal muy intensa y justamente teniendo en cuenta esa composición fue que se decidió adicionar el vestuario al actor y no que el actor se tenga que adicionar al vestuario. Hicimos un trabajo en conjunto de diseño con Vanesa Abramovich y se logró algo maravilloso e interesante’’, cuenta Lombardo mientras sonríe.

El elenco se encuentra compuesto por grandes talentos de la arena musical y es así como nos encontramos con Alejandro Paker que se pone en la piel del Rey Julien y le da vida a un lémur icónico. ‘’Cuando Sergio Spadone me llamó y me preguntó qué personaje me gustaría hacer, el primero en el que pensé fue Julien porque es con quien me siento identificado por su tipo de humor’’, cuenta este hombre que ya tiene un nombre en el ámbito teatral y que protagonizó numerosos musicales entre los que encontramos ‘’Casi Normales’’, ‘’Cabaret’’ , ‘’Priscilla, la reina del desierto’’ y muchos más.

Alejandro Paker es ''El Rey Julien''.

A la cabeza de este musical también se encuentra CAE, un rockstar autóctono que le pone el alma y el cuerpo a Alex (El león) y que cuando habla de su personaje lo hace con pasión. ‘’Nadie está preparado para que le digan ‘queremos que protagonices un dibujito animado’ así que cuando me reuní con la producción me fui del encuentro con muchos más interrogantes y con muchas más ilusiones que con certezas y eso hizo que me lo tomara con mayor profesionalidad. El personaje lo venía preparando desde noviembre del 2018 porque el desafío era bajar un dibujito animado a algo humano personificado que a la vez tiene mucho despliegue físico. Todo lo artístico lo trabajamos desde la voz y toda la parte física desde el entrenamiento. Me centré en esas dos aristas y así fuimos descubriendo y armando a este Alex’’. Incluso, cuando le preguntamos qué otro personaje de esta historia le hubiese gustado hacer si no fuese el emblemático león, no duda en responder ‘’El Rey Julien, porque es el rey de un país bananero y quizá hay alguna coincidencia con la realidad argentina. Julien es totalmente impune, dice lo que piensa y es muy divertido’’.

CAE es Alex.

Gastón Vietto es Marty (La cebra) y cuenta que ‘’el mayor desafío a la hora de componer el personaje fue combinar la corporalidad y la fisicalidad con el uso del traje. Adaptar todo lo ensayado al traje sin perder la expresividad’’. El ex Soy Luna cuenta ‘’soy una persona soñadora y siempre busco mi libertad en cualquier ámbito. La propuesta de Madagascar llegó en un momento en el que yo no sabía si me iba a quedar en argentina o si me iba a ir a probar suerte a otros lugares. Cuando me llamaron y me dijeron que querían que fuese Marty, acepté el desafío sin dudarlo. La búsqueda del personaje fue muy linda y exhaustiva’’.

Gastón Vietto en la piel de Marty.

El quinteto protagónico lo completan Liza Spadone (Gloria) y Mariano Zito (Melman). ‘’La producción me dijo haceme una lista de toda la gente que te gustaría en orden de prioridades y sobre esa lista fuimos evaluando. Así fue elegida Liza que fue una de las primeras de la lista’’, revela Lombardo. Sin embargo, a diferencia de la hipopótoma, el actor que encarnaría a la jirafa fue elegido tras un largo proceso de audiciones. El director de la obra cuenta ‘’Tomamos audiciones abiertas. Yo creo que es un país que está lleno de talento, hay gente que es terriblemente talentosa y se prepara muchísimo para hacer comedia musical y si no hay audiciones no tiene la posibilidad de mostrarse. A las audiciones asistieron más de 1800 personas y entre todas ellas elegimos los 15 restantes del elenco, incluido Mariano Zito que es el personaje de Melman, la jirafa’’.

Marty, Alex, Melman, Gloria y ''El Rey Julien''.

El plus de esta puesta es que quienes compren la fila 1 y la fila 2, pueden subir al escenario y sacarse fotos con los personajes una vez terminada la función. Todos los actores coinciden en que este momento es mágico y que el contacto con los chicos es maravilloso. CAE deja entrever su emoción y dice ‘’Ese momento es alucinante. Me quedo con una frase que me dijo mi hijo el día de estreno ‘Papá, estuve viendo a los nenes y me hubiera gustado volver a tener seis años para poder vivirlo de esa manera’. Todas las noches me voy guiñándole el ojo a Alex y diciéndole Gracias por esto’’.

Todos los miembros del equipo coinciden en que Madagascar, El Musical no es un infantil sino que se trata de una obra para toda la familia. Sergio Lombardo aclara ‘’Es un espectáculo para adultos y para toda la familia. Los chicos se van a maravillar con los colores, con las luces, con las canciones, con el vestuario y esto es lo que los va a atrapar para llevarlos a un lugar de fantasía. Y los adultos se van a enganchar con la historia. Es una historia pensada para el adulto y se los trata a todos por igual. En esta obra no se trata a los chicos como si fueran niñitos pequeños sino como iguales’’.

Con diseño vocal de Katie Viqueira, con diseño escenográfico de Adriana Maestri y Romina del Prete y con coreografías de Bebe Labougle, Madagascar, El Musical, se presenta todos los sábados y domingos a las 17:00 horas y en vacaciones de invierno de martes a domingos a las 15:00 y a las 17:00 en el Teatro Lola Membrives, Av. Corrientes 1280.

¿Te quedaste con las ganas de saber si en la obra está el famoso cuadro de ‘’quiero mover el bote’’? ¡Por supuesto que sí!. Y las entradas para no perderte de este mágico momento se encuentran a la venta en la boletería del teatro o en TuEntrada.com.