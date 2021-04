“Me gusta la música genuina”

LWLO es un fuerza de la naturaleza. Y eso hoy se hace evidente en su carrera musical al ver el resultado de Wacho Pistola, el hit que grabó con Percy Big Bang (parte de Villeros Criú) y cuyo videoclip fue grabado integramente en la villa 21-24 de Barracas. El hit es una muestra perfecta de furia y la energía que sale a la luz en su música: “Yo hago música para cambiar cosas que me molestan que veo que suceden en la sociedad, o para dar un mensaje”. Y suma: “No es un mensaje dirigido a otros que hacen música, sino a la sociedad en general. No a los músicos específicamente: me parece que los musicos que son auténticos, que hacen lo que quieren, está perfecto. Te pueden gustar o no, el arte es así. Hay cosas que te pueden gustar otras que no, pero lo importante es que haya muchas voces. Y yo no quiero cambiar ninguna. Yo quiero trabajar en la mía para llegar con mi mensaje a la sociedad, pero no pretendo cambiar las voces de los demás, me gusten o no, pero está buenísimo que cada uno tenga la suya”.

—¿Qué músicos dirían que te inspiraron?

—Primero y principal, mi abuela. Ella fue la primera en transmitirme pasion por la música desde muy chica. Después oigo a muchos artistas, escucho de todo. Desde Janis Joplin hasta Bob Marley, actualmente escucho mucha música urbana y fusionada. Te puedo escuchar un bolero de Manzanero y también un tema de Nicki Nicole, o de Wos, que está full ahora y me parece muy bueno lo que hace. Realmente me gusta mucho la música en general. Si la siento genuina, me gusta.

—Muchas veces la música urbana de hoy celebra más bien el tener, los logros materiales, ¿hay algo de esa cultura que te molesta?

—Yo creo que no pasa por ahí. La verdad es que yo hago arte pensando en lo que quiero transmitir a la gente de forma profesional pero todo lo que llega después es una consecuencia de lo que uno hace. Si llega un reconocimiento, bienvenido sea, pero no pongo el foco en esa parte. Creo que hay que disfrutar lo que uno hace y vivir y disfrutar el proceso de las etapas que vivimos. Obviamente que me gusta llegar a la gente y transmitir un mensaje porque por algo hago música, porque creo en el arte como medio de transformacion. Pero lo del “tener”, no lo tengo ni siquiera en mi cabeza cuando hago música. Creo que mi motivacion pasa por otro lado.