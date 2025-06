“Pusimos el acento en lo espectacular que es la versión de Disney”

Desde 1837 en que se publicó el cuento “La sirenita” de Hans Christian Andersen recorrió un largo camino. Fue Disney quien más la popularizó con su primera versión animada en 1989. Luego llegó el musical que se estrenó en Broadway en el 2008 con música de Alan Menken, con las letras de Howard Ashman y Glenn Slater. Ahora conoceremos en el Teatro Gran Rex el 5 de junio hasta el 3 de agosto la puesta nacional. En el elenco están Albana Fuentes, Evelyn Botto, Osvaldo Laport, José María Listorti y Pablo Turturiello. Cada uno contará cómo llegó a esta producción que quiere seguirle los pasos a “Matilda” y a “School of rock”.

No extraña que nuevamente el director de esta nueva producción vuelva a ser Ariel del Mastro, quien anticipa: “Trabajamos mucho la diferencia con la película. Aquí ella, la sirenita, Ariel es una mujer mucho más empoderada, decide y no por un mandato. En esta versión el príncipe no es un frívolo sino alguien interesado en el mar, mucho más que por el dinero. Cruzamos a dos seres que se encuentran porque se aman y no por una orden de casarse o por la energía de estar en contra del papá. Con respecto a la puesta ésta tiene otro tipo de dificultades distintas a las anteriores (“Matlda” y “School of Rock”) porque aquí hay vuelos, para que parezcan que están nadando. Pusimos el acento en lo espectacular que es Disney. Será la primera vez que se hace en Latinoamérica en castellano, ya que se hizo en Brasil. Además durará noventa minutos, sin cortes. Las anteriores puestas musicales se extendían por más de dos horas. Habrá mucha técnica, somos setenta personas trabajando. Este proyecto se inició hace doce años, pero se vio interrumpido por la pandemia y luego se decidió estrenar los otros espectáculos”. Hay que subrayar que harán dos funciones diarias, pero durante las vacaciones de invierno el elenco de “La sirenita” hará tres en los horarios 15, 17.30 y 20. Un desafío para cada uno de estos integrantes.

SELECCIÓN. Una de las particularidades de este “sirenita” es que la protagonista fue elegida a través de un concurso para el que se presentaron más de mil setecientas postulantes. Quedó seleccionada Albana Fuentes, quien estudió con Marisol Otero y Fernando Dente. Afirma. “Es la primera vez que quedo en una audición, me presenté a muchas, pero este proyecto me tocó otra fibra y tenía la necesidad de estar acá. Mucho entrenamiento, insistir y también hay que amigarse con la frustración. Hoy el mayor desafío es estar a la altura de esta superproducción, es una prueba muy grande y también construir este mundo, que no es natural. ¿Cómo hacer de sirena, pez o cangrejo? Ariel, la Sirenita se va transformando y deberé contarlo la mitad de la obra sin voz. También las corridas técnicas, los cambios rápidos de vestuario. Siento que hay un nivel muy grande de exigencia”.

El príncipe enamorado será interpretado por el uruguayo Pablo Turturiello, conocido por la serie “El amor después del amor”, donde interpretó a Marcelo Moura. En los escenarios porteños integró los elencos de otros musicales importantes como “Heathers” y “Rent”. Tiene varios trabajos realizados en su país natal, incluso como conductor de televisión. Ahora reside en Buenos Aires porque aquí está el trabajo y el desafío de poder hacer un musical con este nivel de exigencia. Reconoce: “Uruguay tiene un mundo teatral y una cultura espectaculares, pero los musicales están muy perfilados en Argentina. Aquí hay una estructura más armada incluso para ensayar y producir este tipo de propuestas, tienen más experiencia en el rubro del musical. Este será mi quinta experiencia con Disney, hice shows para Navidad, un par de series, y una película. Lo más difícil es recrear un personaje que todo el mundo conoce por una caricatura. Hay una cierta presión. Para mí el crítico más grande de todos son los niños, ellos la tienen clarísima, porque la vieron mil veces y espero estar a la altura de lo que esperan”.

SORPRESAS. Así como está la pareja de enamorados, siempre hay una mala, en esta historia es Úrsula, la bruja del mar que encarnará Evelyn Botto, conocida por participar del programa radial “Perros en la calle” y en el espectáculo “Sex”. Afirma: “La producción de Disney te sobrepasa permanentemente. Lo importante de este elenco, la calidad de los vestuarios, maquillajes, coreografías me asombran y me da ganas de llorar. Disfruto muchísimo de encarnar a esta malísima, es una drag queen y para mí es un sueño interpretar a este icono que es Úrsula. El personaje tiene muchos cambios de ánimo, pero creo que el desafío más grande que tengo ahora es aprender a respirar, porque debo bailar y cantar al mismo tiempo, además voy a tener un vuelo sobre el escenario del Gran Rex. Amo los niños y soy actriz de doblaje, me parece un desafío hermoso ganarme la atención de la platea infantil. Sólo espero que no lloren. Creo que les gustan los malos y Úrsula además es muy encantadora, porque es torpe y ansiosa”.

Se descubrió otra faceta de José María Listorti cuando encarnó al padre de “Matilda”, aunque su popularidad televisiva lo trascendía. Ahora confiesa: “Cuando debuté en ‘Matilda’ le agradecí a Ariel del Mastro por haberme convocado sin prejuicio. Me preparé muchísimo para encarnar a Sebastián, el cangrejo. Audicioné, pero me había entrenado, había visto videos y la película. Tengo el gran desafío de interpretar uno de los temas más conocidos que es ‘Bajo el mar’, canción que ganó un Oscar. Hago un acento centroamericano, pero busqué que no parezca una burla y para eso le pedí a un actor dominicano que me marcara la tonada exacta. Tengo que actuar con un traje bastante incómodo, tendré tentáculos y pinzas. Es un lindo desafío, porque estar en un musical es vivir dentro de un reloj. Pero lo mío no es nada al lado de los bailarines que además cantan todo el tiempo”.

Y la gran sorpresa será ver a Osvaldo Laport en la piel de este padre de “La Sirenita” y rey de los mares, Tritón. Confiesa: “Hace muchos años trabajé para niños, arranqué como payaso. En principio estoy conmovido porque es la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como trabajador en el arte. Y después privilegiado de poder aprender de las nuevas generaciones. En estos jóvenes son excelentes por su talento, entrega y profesionalismo. Es maravilloso el poder actuar y estar vigente en una realidad tan cruel. Creo que en nuestra plaza y nuestro medio artístico están transitando una de las peores etapas, Es una alegría hoy tener trabajo y al mismo tiempo dentro de un marco tan prestigioso como lo es Disney, más las tres productoras tan importantes de Argentina. Tratamos que mi rey Tritón sea en lo posible más inclusivo. Mi preocupación fue; ¿por qué es tan rígido? ¿por qué está tan enojado todo el tiempo? Esta versión quiere rescatar a la familia. De nada sirve la rigidez o el autoritarismo, ni tantas otras estructuras que alejan la protección y el acompañamiento de un hogar. Me considero un tipo que tengo una sensibilidad que además de padre puedo ser madre, por supuestos no biológicamente. Casi al final canto un poquito”. Nunca olvida Laport su responsabilidad como Embajador de Buena Voluntad de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y por eso subraya: “Lo que le pasa a este rey Tritón es que está equivocado y es lo que sucede en la sociedad. Así actuamos con los desplazados y refugiados. Somos seres humanos, por lo cual también somos ciudadanos del mundo. Todos iguales”.