“Queremos alegría y nostalgia”

Los creadores y showrunners de Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald en esta entrevista exclusiva comparten sus reflexiones sobre los momentos más emocionantes de estos últimos episodios, y lo que significan para el futuro de los personajes. Es Jon Hurwitz quien toma la palabra: “Para nosotros, lo más importante es que Cobra Kai ha resonado de una manera que va más allá de la acción y las peleas. Lo que hemos tratado de hacer es una serie que toca temas universales: la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la redención, y la capacidad de las personas para cambiar. Si la gente recuerda Cobra Kai como una serie que les ayudó a ver sus propias vidas de manera diferente, o que les dio una nueva perspectiva sobre el perdón y el crecimiento, eso sería un gran logro para nosotros. No se trata solo de las peleas o de los personajes, sino de las lecciones que la serie ofrece sobre cómo manejar las dificultades de la vida. Si eso es lo que la gente se lleva, creo que hemos hecho nuestro trabajo”. Y se suma Hayden Schlossberg: “En definitiva, lo que queríamos crear era una historia sobre el crecimiento humano. Cobra Kai fue un viaje no solo para los personajes, sino también para nosotros como creadores. Ha sido una oportunidad para explorar nuestras propias ideas sobre el perdón, la evolución personal y lo que significa realmente ser un “campeón”. Si la serie puede dejar algo en las personas que la vean, que sea ese sentido de esperanza, de que, incluso cuando las cosas se ven difíciles, siempre hay una oportunidad para cambiar y ser mejores”.

—La nostalgia fue un componente esencial, pero también hay una sensación de renovación con “Cobra Kai”. En la era actual de las plataformas de streaming, ¿cómo ven la forma en que las series están tomando una “nueva vida”? ¿Creen que las historias como la de “Cobra Kai” podrían haber tenido el mismo impacto en la televisión tradicional?

Josh Heald: ¡Esa es una gran pregunta! Vivimos en una era en la que el consumo de contenido ha cambiado radicalmente. Las plataformas de streaming han dado vida a las series de una manera que antes no era posible. En la televisión tradicional, las series solían estar muy limitadas en términos de duración, ritmo y formato. Hoy, con las plataformas, los creadores tienen más libertad para contar una historia con el tiempo y el ritmo que requieren. Cobra Kai no habría funcionado de la misma manera en un formato tradicional, porque nuestra serie se despliega lentamente, se toma su tiempo para que los personajes crezcan y cambien. Además, el hecho de que Cobra Kai esté disponible para una audiencia global a través de plataformas de streaming nos permite llegar a públicos que quizás no habrían tenido la oportunidad de descubrirla en la televisión por cable.

Jon Hurwitz: La ventaja de las plataformas de streaming es que pueden ofrecer una nueva vida a series como Cobra Kai. Las audiencias tienen acceso instantáneo a temporadas completas, y eso les permite ver el desarrollo de los personajes de manera más profunda. En la televisión tradicional, los episodios se lanzaban uno a la vez, y había menos espacio para la reflexión. Hoy, la gente puede sentarse y ver todo de una vez, lo que permite una conexión más profunda con los personajes. A lo largo de las temporadas, hemos visto que los fans han “vivido” la serie de una manera que no habría sido posible hace unos años. Creo que esto ha sido crucial para el éxito de la serie.

—Hay algo que es innegable: “Cobra Kai” ha abierto un nuevo camino para el tipo de historias que combinan nostalgia con una perspectiva más moderna. ¿Cómo creen que la serie ha influido en la evolución de las secuelas y revivals en la televisión?

HAYDEN SCHLOSSBERG: No creemos que Cobra Kai sea la única serie que lo haya hecho, pero sí sentimos que ha abierto un camino para una nueva forma de tratar a las secuelas. En lugar de simplemente hacer un remake o reiniciar una franquicia, Cobra Kai mostró que es posible explorar el legado de algo muy querido, pero también darle vida propia y ofrecer nuevas historias. Hemos visto una especie de renacimiento en cuanto a cómo se abordan las franquicias en la televisión. A veces, los revivals se sienten como una forma de explotar la nostalgia sin ofrecer algo nuevo, pero Cobra Kai ha demostrado que es posible rendir homenaje al pasado mientras se crea algo relevante para las nuevas generaciones. En este sentido, la serie ha contribuido a una especie de reinvención de cómo las historias del pasado pueden vivir en el presente, y eso es algo que, como creadores, nos emociona mucho.

JOSH HEALD: Totalmente. Creo que lo que hace única a Cobra Kai es que, a diferencia de otras secuelas o revivals, no solo busca aprovecharse de la nostalgia. En lugar de solo mirar atrás, la serie también mira hacia el futuro, explorando temas contemporáneos como la redención, la empatía, y cómo el paso del tiempo cambia a las personas. Las series hoy en día tienen la oportunidad de mezclar el pasado con el presente de una manera más significativa que nunca, y Cobra Kai ha jugado un papel en mostrar que puedes hacer eso sin perder el alma del material original.

—“Cobra Kai” ha logrado una mezcla perfecta de nostalgia y actualidad. Al principio, algunos fans se preguntaban cómo podrían conectar con una nueva generación mientras mantienen la esencia de “Karate Kid”. ¿Cómo sienten que han logrado equilibrar estos dos aspectos a lo largo de las temporadas?

JON HURWITZ: Creo que el equilibrio entre la nostalgia y lo nuevo ha sido una de las claves del éxito de Cobra Kai. Desde el principio, queríamos asegurarnos de que quienes crecieron viendo Karate Kid sintieran que la serie les hablaba directamente, pero también queríamos que los más jóvenes pudieran disfrutarla, incluso sin haber visto las películas originales. Lo que realmente nos importa es cómo los personajes evolucionan y cómo las lecciones que aprendemos del pasado siguen siendo relevantes hoy en día. La nostalgia, para nosotros, no se trata solo de hacer guiños a los fans, sino de construir una historia que realmente respete lo que vino antes, mientras lleva la narrativa a un lugar moderno.

HAYDEN SCHLOSSBERG: Es interesante cómo Cobra Kai tomó la nostalgia y la ha usado no solo para rendir homenaje a lo que vino antes, sino también para ofrecer algo nuevo. Siempre hemos sido conscientes de que la nostalgia puede ser una espada de doble filo: puede ser reconfortante, pero también puede hacer que los personajes y la historia se queden estancados. Por eso, tratamos de integrar el pasado de manera que impulse a los personajes hacia adelante, permitiéndoles crecer y evolucionar. Creo que eso es lo que más conecta con el público: que no estamos solo haciendo una secuela, sino que estamos añadiendo capas a la historia que conocemos y nos importa.