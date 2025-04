Wanda Nara fue sancionada por la Justicia con una medida que impacta de lleno en su actividad cotidiana: por orden del Juzgado Civil N° 106, la conductora deberá suspender por 30 días sus cuentas en Instagram, Facebook y TikTok.

La resolución judicial, dictada tras una intervención del Ministerio Público Tutelar, se fundamenta en la “nueva desobediencia” de Nara al no asistir a una audiencia con los terapeutas encargados de la revinculación entre sus hijas, Francesca e Isabella, y su padre, Mauro Icardi.

“En atención a lo informado por el Ministerio Público Tutelar, lo solicitado por el Sr. Defensor Público de Menores en el dictamen del 3 de abril de 2025, la nueva desobediencia incurrida por la actora a una resolución judicial consentida y dado que la Sra. Nara con la inasistencia injustificada de sus hijas ha generado la obstrucción del proceso de revinculación paterno-filial, vulnerando una vez más los derechos de Francesca e Isabella, consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y la ley 26.061, con los alcances que se detallan a continuación, resuelvo: en calidad de ‘medida cautelar’, disponer la suspensión por el término de 30 días corridos de todas las cuentas de redes sociales de Instagram, Facebook y Tik Tok”, dice la resolución de la Justicia.

Wanda, Mauro y la "China": el patético show de la toxicidad

Cabe mencionar que Mauro Icardi no puede exponer a sus hijas en redes sociales desde el año pasado y lo cumple, pero ve con malos ojos que la madre siga mostrando intimidades de las nenas.

Sin embargo, Nara arrancó el día publicando en fotos todo lo que fue haciendo desde que se despertó, desde su desayuno a su look deportivo para salir a entrenar. Las imágenes aún se encuentran en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores.

Demanda millonaria de "La China" Suárez

En paralelo al conflicto judicial por la tenencia y exposición de sus hijas, Wanda Nara enfrenta otra causa, esta vez impulsada por Eugenia “La China” Suárez, quien exige un resarcimiento económico de 200 mil dólares por daños y perjuicios.

Según Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, la acusación surge por los dichos de Wanda durante entrevistas con Ángel de Brito en LAM , con Susana Giménez y la supuesta filtración de chats privados que la involucraban en el escándalo del llamado “Wandagate”.

Además, afirmó que de esta manera perjudicaron el buen nombre y honor de Suárez: “Por supuesto que sí, en forma constante y sistemática. No sólo ella -Wanda- si no que tiene algunas personas que la acompañan en ese objetivo”.

En esta línea, Rodríguez señaló que Suárez solicita un resarcimiento económico de US$ 200 mil y agregó: “No cabe duda de que han intentado, por todos los medios, desvalorizar la imágen de Eugenia. Me llama la atención porque en este caso, nadie habla de violencia de género y fue claro hacia ella, pero no hay personas que se hayan solidarizado”.

Estos actos de supuesta violencia de género que el abogado señaló habrían ocurrido por parte de Nara y Yanina Latorre, fundamentalmente. A su vez, el letrado afirmó que van a establecer una disputa judicial con la periodista: “Por supuesto. Estamos en una denuncia contravencional y vamos a seguir con los daños y perjuicios”.

