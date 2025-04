Volvió el "Che Milei" de Cristina Kirchner: "Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero"

Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso y encendido mensaje en sus redes sociales cuestionando la postura del presidente Javier Milei sobre Malvinas, su alineamiento con su "amigo" Donald Trump y su estrategia económica. “Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero”, sentenció la exmandataria.

En su mensaje, la expresidenta apuntó contra el acto oficial del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde Milei, además de vallar la Plaza San Martín e impedir el ingreso de excombatientes, utilizó el término “malvinenses” para referirse a los habitantes de las islas. “Hiciste pelota 60 años de construcción política internacional de apoyo a nuestra causa por Malvinas”, lanzó.

A través de su cuenta de X, la exmandataria cuestionó la política exterior del presidente, en particular su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas: "¡Llamaste 'malvinenses' a los habitantes de nuestras islas! Y, además… ¡Dijiste que querés que voten con los pies! ¡No, hermano! Es exactamente al revés. No son 'malvinenses'; son población plantada en nuestras islas desde 1833 para usurparlas. ¿Qué parte no entendés? Si querés te hago un dibujito".

"Se nota que lo único que sabés hacer es romper todo… Hasta una de las pocas cosas en la que estamos de acuerdo todos los argentinos", agregó la presidenta del Partido Justicialista.

El impacto del arancel de Trump: "¡Nos enchufaron un arancel del 10%"

El texto de la exmandataria también apuntó a la reciente decisión de Trump de imponer un arancel del 10% a las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos, incluyendo el acero y el aluminio. "Piadoso manto de silencio", señaló.

Además, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la tibia reacción de Milei ante la medida y su publicación en redes sociales citando la canción “Friends Will Be Friends” de Queen. “Nos enchufaron un arancel del 10% y vos querés convencer que son amigos nuestros. En todo caso serán amigos tuyos", ironizó.

Desde el Gobierno dicen que Javier Milei no consiguió la foto con Donald Trump por "problemas técnicos"

"Pero fijate bien, porque ni siquiera… TE METIERON EL MISMO ARANCEL QUE AL RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, INCLUIDOS LOS GOBIERNOS QUE VOS LLAMAS 'COMUNISTAS'… ¿Te das cuenta que no entendés nada?"

"Haceme caso por favor… Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero", expresó la exmandataria.

Geopolítica y Malvinas: la advertencia de CFK

En otro tramo del posteo, Cristina Kirchner hizo referencia a la geopolítica y advirtió sobre las implicancias del discurso de Milei en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Mirate en el espejo del payaso de Zelenski en el Salón Oval de la Casa Blanca y cómo le fue cuando no les sirvió más. A propósito… ¿Sabías que con lo que dijiste el 2 de abril sobre Malvinas, le estás dando la razón a Putin en su conflicto con Ucrania, que defiende el Principio de Autodeterminación en materia de soberanía? ¿Sabías que un referéndum de los habitantes de Crimea determinó su anexión a la Federación Rusa en 2014? Seguro que no, porque no sabés ni entendés nada", lanzó.

Recordó que, durante su presidencia, Argentina votó en contra de la anexión de Crimea por parte de Rusia en la ONU para mantener la coherencia en el reclamo de Malvinas. “¿Te das cuenta que se puede defender los intereses del país y mantener el respeto en las relaciones internacionales?”, subrayó al recordarle que "al año siguiente fui invitada por la Federación Rusa en Visita de Estado".

Por último, la expresidenta cerró con una crítica mordaz al discurso liberal del gobierno, señalando que la imposición de aranceles por parte de Trump es una demostración del “mundo real”, en contraposición con la prédica libertaria de Milei sobre el libre mercado. "Hoy temprano, cuando me levanté, pensé que iba a encontrar en la tele la foto que fuiste a buscar con tu “amigo” Trump… Qué manera de boludear y gastar plata al divino botón. En fin…", concluyó.

RM/fl