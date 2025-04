En una advertencia directa para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la legisladora Teresa García aseguró este viernes que si en la provincia se desdoblan las elecciones de medio término, Cristina Kirchner será candidata a diputada del distrito más grande del país. Además, tildo de caprichosa la actitud del mandatario de desdoblar las elecciones.

Luego de que Kicillof expresara este jueves que se debe "discutir para mejorar" e incluso se comparara con el expresidente Alberto Fernández ante los ataques K, la senadora bonaerense García se refirió a la posibilidad de que la expresidenta compita en los próximos comicios de medio término. "Cristina dijo con claridad que si en la provincia se desdobla, va a ser candidata a diputada provincial. Y me parece que es toda una definición política, pero no caprichosa", aclaró la dirigente.

En declaraciones radiales a Futurock, García no descartó que el peronismo termine dividido en las próximas legislativas si Kicillof sigue con "el capricho" de desdoblar y anticipar la votación en la provincia de Buenos Aires.

"Está advertido de que si hay desdoblamiento, Cristina será candidata. Entonces, hay que reiniciar con sensatez las conversaciones para que no sea un capricho", insistió quien supo ser Ministra de Gobierno durante el primer mandato de Kicillof entre el 2019 y el 2021.

"Hasta la semana que viene tiene tiempo de resolverse, porque hay que entrar en razones con el objetivo más alto, que es justamente el combate con Milei", manifestó la dirigente, agregando que si se desdoblan las elecciones provinciales "cada intendente va a hablar y pelear por las cuestiones locales".

Por eso sostuvo que el objetivo del peronismo en Buenos Aires debe ser consolidar el triunfo provincial". "A Cristina le sobra para argumentar un discurso nacional sobre toda la provincia. Desde ahí es desde donde se debe dar la batalla", opinó. Respecto al Gobernador, le recordó su recorrido de la mano de su hasta hace meses jefa política: "Kicillof es un hombre de las filas del kirchnerismo: fue ministro de Economía, diputado nacional, dos veces electo gobernador por la voluntad del kirchnerismo, por la voluntad de Cristina y su propio esfuerzo".

Kicillof habló sobre la interna en el kirchnerismo y las acusaciones de traición

El gobernador bonaerense envió este jueves un mensaje a la interna peronista al reclamar "discutir para mejorar" y "no tachar al que no piensa igual de traidor", aunque aclaró que su postura es "no es contra nadie". "Gobernó el antiperonismo, el macrismo, Juntos por el Cambio (JxC), que eran todos y les fue mal. Después, por mérito nuestro se le ganó la elección en unidad y estábamos con la construcción de una unidad que nos permitiera superar la experiencia del gobierno de (Mauricio) Macri", reseñó. Fue durante el acto de cierre de un plenario de Barrios de Pie, que se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La Plata.

El mandatario provincial sostuvo que la gestión del Frente de Todos encabezada por Alberto Fernández "salió mal" y añadió: "Quiero tomarlo como una autocrítica. Después de esa experiencia fallida, lo que corresponde es deliberar, tener autocrítica y discutir. Por qué, ¿para pasar factura? No", aclaró.

"Creo que es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, evidente y no es contra nadie. Hay que discutir para mejorar. No se puede no dar una discusión después de lo que pasó", insistió. Y añadió: "Lo que no nos puede pasar es que no tengamos una respuesta y algo que, además, entusiasme e interese, genere confianza y representación. Para eso tenemos que mostrar la capacidad de dar las discusiones. No tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados. Sin tachar al que no piensa igual de traidor", subrayó Kicillof.

En referencia a las críticas contra su persona que profirió la presidenta Cristina Kirchner el año pasado, en plena interna por la conducción del PJ, el gobernador bonaerense sostuvo que "tirarse agresiones y acusar es un papelón y es parte de lo que pasó en la etapa anterior". "Pretendo tener una discusión fraternal y compañera. Poder solucionarla y no repetir lo que pasó. Y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos y se fueron", manifestó.

En este sentido, planteó que la administración del Frente de Todos (FdT) "fue un gobierno sin decisión y sin autoridad" y consideró que la próxima gestión del PJ va a tener que tomar "decisiones fuertes". "Se necesita autoridad y saber cuáles son esas decisiones. Eso también es importantísimo", enfatizó. Además, recordó que la unidad de las diferentes facciones del peronismo logró una victoria electoral en 2019, pero señaló que ese frente no fue funcional a la hora de gobernar porque "no tenía unidad el propio gobierno".

"No es solo la unidad de un frente electoral para ganar las elecciones. Es después la unidad de una coalición de gobierno. El gobierno también tiene que funcionar en unidad", cerró el mandatario bonaerense.

