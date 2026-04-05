Ruperto Merino: “El nivel actoral argentino es único en el mundo”

Con una experiencia en la gestión cultural española de 40 años, aunque empezó muy joven, lo va a aclarar Ruperto Merino, es quien anticipa los espectáculos que llegarán al Teatro General San Martín como parte de las programaciones cruzadas entre Madrid-Buenos Aires y Buenos Aires-Madrid. Desde diciembre del 2023 Merino está al frente de la gerencia del Centro Dramático y Coreográfico de Madrid, al que se lo sigue conociendo como Teatros del Canal.

Es egresado de la Universidad Complutense, en Ciencias Políticas, carrera que se creó imitando a la de Francia. Se define como “funcionario de carrera” pero es evidentemente un apasionado de las artes, incluyendo a las más alternativas.

—¿Cómo se eligieron los tres espectáculos que se presentarán en el San Martín?

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—Llegaremos con Numancia de Cervantes que es una producción de los Teatros del Canal, con dirección de José Luis Alonso de Santos. Evidencia nuestra vocación de recuperar, mirar y promocionar nuestro patrimonio cultural inmaterial. El Siglo de Oro para nosotros es fundamental y un autor como Cervantes, es el más universal que tenemos. La obra tiene mucha actualidad, quizás más que nunca, porque habla de la libertad, de la individual y de la colectiva, también del compromiso entre los seres humanos y la lucha por mantener esa libertad de independencia, en un mundo donde que cada vez está más cercada. Luego el ballet Boys in the Sand de Adi Schwarz que es el resultado de nuestra convocatoria anual de residencias artísticas. El coreógrafo se formó en Israel y en el elenco están: un irlandés, un italiano y un español. Luego Viaje al amor brujo que es el ballet español de la Comunidad de Madrid, es uno de nuestros textos de referencia e invitamos a los coreógrafos, Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños (Estévez y Paños). Sumamos a Alondra de la Parra y es la primera vez que una mexicana dirige una institución cultural nuestra.

—¿Tienen una política de precios accesibles?

—Hay entradas desde 6 ($ 10.080) hasta 45 € ($ 75.600), pero depende del espectáculo. Tenemos varias políticas de descuento, para los 25 años, jubilados, desocupados, familias numerosas y también para personas con discapacidad, si superan el 33% su acompañante tiene entrada gratuita.

—En la actual cartelera de Madrid se presentarán varios espectáculos argentinos, más allá de las producciones del San Martín…

—Hay un canal permanente con respecto a las compañías de Hispanoamérica en nuestra programación. Estarán Bailarinas incendiadas de Luciana Acuña, La curva del tiempo que es un trabajo que pudimos ver en el Teatro Callejón. También se verá La vida extraordinaria escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, pero el elenco es español: Carmen Ruiz y Malena Alterio, hija de Héctor, uno de los grandes actores argentinos. Es ésta una productora de una empresa española que es PTC, cuyo responsable es un argentino: Sebastián Blutrach. Sumamos a Quien sea llega tarde, creación de La Zaranda, pero con actrices argentinas, es otra de las propuestas que tendremos en esta temporada.

—¿Bajó la cantidad de público en el teatro en España?

—No. Hay un crecimiento de público, el año pasado por contar una anécdota, nosotros conseguimos batir récord de audiencia desde la apertura del teatro. Sólo tienes que ver la cartelera madrileña, con musicales, teatro independiente, comercial y oficial.

No tenemos nada que envidiar a otras capitales europeas.

—¿Qué encuentra el español de distinto en el teatro argentino? ¿Qué nos diferencia en el panorama mundial?

—Creo que hay una forma de hacer teatro que no la tienen otros.

El nivel actoral argentino es único. Tienen emoción y factura lo que presentáis.

Hay una seducción en la forma de presentar el teatro argentino que no la tienen en otras partes del mundo.

Diálogo y buenas relaciones entre los dos gobiernos

A.S.

Estas programaciones cruzadas entre Madrid y Buenos Aires, según Ruperto Merino se deben: “En parte por el diálogo y la buena relación que existen entre los dos gobiernos, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la Comunidad de Madrid”. Serán pocas funciones de las tres propuestas españolas. Numancia estará desde el miércoles 8 al sábado 11 de abril, a las 20.30, y el domingo 12, a las 19.30, con plateas a $ 30 mil. Viaje al amor brujo desde el 9 al 12 de abril a las 20, con plateas a $ 30 mil y pulman a $ 25 mil. Finalmente, en la Sala Cunill Cabane-llas se presentará Boys in the Sand, desde el 10 al 12 de abril a las 19.30.

“Estamos abriendo un camino importantísimo –subraya Ruperto Merino– porque antes solo se programaban en festivales y ahora el San Martín y el Teatro del Canal buscan romper esa dinámica e incorporar en nuestras programaciones habituales la presencia del otro con el mismo lugar, empeño e ilusión que tienen las creaciones y los productores”.

Cuando se le pregunta por la presencia de las dos guerras, la de Ucrania y ahora la de Medio Oriente. Responde: “Todavía no hemos visto la subida de precios en la gasolina, ni en los vuelos.

Evidentemente si eso al final se traslada a precios, pues lo veremos, pero ahora mismo no nos está afectando.

La guerra de Ucrania hizo que las compañías españolas tuvieran cerrado todo el mercado ruso y las rusas digamos el nuestro, porque esa fue una postura de la Unión Europea”.