Siempre en las alturas

Profesionalmente llegué al trapecio a los 20 años, pero desde que recuerdo estoy trepada en algún lugar. Los árboles, los muebles de mi casa, los marcos de las puertas, incluso recuerdo usar el auto de mi padre como tobogán. Todo lo que fuese intrépido, lejos del piso y arriesgado se me ocurría a mi. Así que cuando llegué al circo sentí como si hubiese vuelto a casa, como si ese fuese mi lugar en el universo.

Mi formación empieza con mi tía, quien era discípula de Maria Fux y me enseñó a bailar desde muy pequeña; ella me regaló la libertad de expresar mi arte y fue quien marcó el camino que luego recorrí. Más grande aprendí expresión corporal, hice la escuela de danza teatro de la UBA y terminé convocada a un espectáculo de circo porque sabía andar en zancos. Me fui a Brasil a estudiar trapecio, cuerda, monociclo y volví para estrenar Emociones Simples en 1982, el primer espectáculo de nuevo circo aquí en Argentina.

Siguen años de circo callejero con el payaso Chacovachi y viajes a formarnos como malabaristas y acróbatas en varios países de Europa y Latinoamérica. En paralelo a mi carrera de acróbata me formé como maestra de yoga y viajé a la India varias veces para completar mis estudios.

Desde siempre me gusta enseñar. Estudié para ser maestra de grado y para ser maestra Waldorf y terminé desarrollando una pedagogía propia dentro del lenguaje de las nuevas artes circenses. Durante 10 años dicté el “Seminario pedagógico de Formación Docente” entrenando así cientos de maestros y maestras de circo que incluyen el arte, el conocimiento de las etapas evolutivas y los temperamentos del niño en el momento en que planifican y dan una clase de circo. En noviembre del 2004 abrí mi propia escuela, el Club de Trapecistas, donde empecé a dar clases de circo, de yoga, de creación y donde pude encontrar al fin el espacio para ensayar y montar mis propios espectáculos.

Con alumnos de mi primer año de escuela cree el Circo Negro. La sala del Club, con capacidad para 150 personas, abre sus puertas en 2004 como un espacio de experimentación en técnicas de acrobacia aérea, fusionando distintos lenguajes expresivos y técnicos. Mamushka es la primera obra que realizamos íntegramente con luz negra, entre otras razones ¡porque no había luces aún! En estos años ha ido ampliando su programación con la presencia de espectáculos teatrales, de circo, musicales y experimentales de una gran diversidad.

Dirigí para la compañía Circo Negro las obras: Mamushka (noviembre, 2005, la obra realizó 6 temporadas), Mandalah (febrero, 2008), Grandes Éxitos (julio, 2010), Brumadhia (julio, 2011), Treptikon (agosto 2013), Aniversario (octubre 2014 a noviembre de 2016) y Ceremonia Circo Negro (abril 2024).

El Club de Trapecistas es un centro de formación y creación dedicado al aprendizaje y la enseñanza de las técnicas circenses aéreas (tela, trapecio, aro, cuerda, elástico). La mayoría de las clases son de entrenamiento pero también brindamos seminarios de creación y puesta en escena, muchos de los cuales terminan con una puesta en escena de lo trabajado.

Uno de los objetivos de la Escuela es acompañar a los alumnos en el camino de aprendizaje y profesionalización. Del mismo modo, brindarle a los maestros la posibilidad de hacer una puesta en escena que con el tiempo pueda crecer hasta transformarse en un espectáculo. Abrimos el espacio para el entrenamiento e intercambio, este año por ejemplo recibimos a los cuerdistas del Cirque du Soleil.

Durante la semana el espacio está lleno de acróbatas y por las noches, los fines de semana, se transforma en Teatro. Levantamos las telas y los trapecios, bajamos los telones, colocamos las sillas… es como un enorme rompecabezas que armamos y desarmamos una y otra vez. Nuestro juego eterno.

Desde el sábado 31 de agosto volvimos a escena con nuestra última obra, Ceremonia Circo Negro. Las y los esperamos los sábados a las 21 hs y los domingos 20 hs en Ferrari 252, Villa Crespo. Te espero para compartir esta experiencia.

*Fundadora del Club de los Trapecistas y directora de Ceremonia, circo negro.