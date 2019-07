Videos | Tres de sus personajes nos cuentan los secretos de "El Marginal 3"

por Gustavo Mendez

Aprovechando el esperado estreno de la tercera temporada de El Marginal, este martes 9 de julio por la TV Pública, tres de sus protagonistas visitaron la Editorial PERFIL para charlar en exclusiva y contar los secretos que traerá el éxito televisivo.

Esto es lo que nos contaron Morcilla (Carlos Portaluppi), James (Dani “Colombia” Pacheco) y César (Abel Ayala):

Portaluppi: “Morcilla es muy político"

Con una risa diabólica y perversa, y una cintura política, “Morcilla” es uno de los personajes más “polémicos” dentro de la San Onofre. Carlos Portaluppi le da vida proxeneta, lame botas de quien esté en el poder, y administrador de recursos en el patio y los pabellones. “Morcilla es muy político, siempre está bien posicionado, fue mano derecha del Sapo Quiroga y hasta soñó de pasar al frente con la ausencia del Sapo”, comenta Portaluppi a Perfil.com.

Portaluppi confiesa que antes de que lo convoquen para ser parte de la nueva temporada de El Marginal visitó la carcel de Olmos, con el objetivo de llevar cine a la carcel, estuve en un pabellón muy pacifico, gente mayores de 50 o 60 años”, recuerda. El actor confiesa que falta más cultura en la calle “para disminuir la cantidad de presos” y que “primero hay que ocuparse de la calle, del pueblo”.

Dani “Colombia” Pacheco: “Gracias a Él Marginal tengo más trabajo”

Nació en Bogotá y tiene a toda su familia viviendo en la capital Colombiana. Se vino a vivir a Argentina hace muchos años para estudiar actuación y con El Marginal encontró el personaje que lo catapultó a un público argentino y latino (teniendo en cuenta que El Marginal también se ve en Netflix).

“Uno de los toques diferentes es la tonada que le da esa diferencia y se ve en mi país. Hace un año y medio una productora compro loa derechos de El Marginal 1 y fui a hacer la presentación allá. Ya se venía viendo y me sorprendí en los Premios Platino que muchos productores importantes de Mexico, Colombia y otros países me felicitaban y comentaban que veían la serie”, cuenta.

Sobre lo que sucederá con su personaje en El Marginal 3 adelanta: “Seguirán las alianzas y los negocios entre Los Borges y lo que sucede con mi personaje y mis vínculos fuera de la San Onofre”.

Dani confiesa que no estaba de acuerdo de la masividad y la cantidad de narco novelas que se hicieron en Colombia: “pensaba que costó tanto sacarse ese estigma que no me gustaba y ahora por suerte hay productores y directores que están haciendo otras cosas muy buenas que no tienen nada que ver con el tema narco”.

Abel Ayala: “La Sub 21 buscará venganza”

En la charla, el actor Abel Ayala, quien personifica a Cesar, uno de los principales estandartes de La Sub 21, confiesa que el grupo del patio estará afianzado tras la toma del poder de los Borges aunque le soltarán la mano una vez más. “La Sub 21 ya tenemos el patio y nos lo quieren chorear y se va a armar un quilombo bárbaro”, dice Ayala.

Desde de grabar durante tres meses en la ex carcel de Caseros, Atala dice que lo que sucede dentro de una carcel pasa afuera: “es como la vida misma Sin dudas, sobrevive el más fuerte, el mas inteligente y el que más poder tiene”, admite.

Ayala confiesa que muchos fanáticos de El Marginal que tienen familiares presos le escriben por Instagram: “son todas palabras de aliento, o que necesitan contar que tienen a su papá o su hermano adentro. Muchos presos que están en la carcel nos miran”.

G.M / D.S.