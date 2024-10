"Todos los días es 7 de octubre": Buenos Aires homenajeó a las víctimas a un año del ataque de Hamas a Israel

Este lunes cientos de personas se congregaron en el centro de Buenos Aires para recordar el ataque de Hamas en Israel, en el marco del primer aniversario de la masacre. Bajo el lema "todos los días son 7 de octubre", el acto rindió homenaje a las víctimas y reforzó el pedido por la liberación de los 101 rehenes que siguen cautivos en la Franja de Gaza.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el multitudinario evento convocó a destacados referentes del arco político y social, como también a diplomáticos, incluido el canciller de Italia. Fue organizado por la embajada de Israel y diversas organizaciones de la comunidad judía local, que convocaron a una multitud de personas en el barrio porteño de Almagro.

Acto por el aniversario de la masacre del 7 de octubre. Fotos: Néstor Grassi.

El acto, abierto al público, evocó la memoria de las 1.200 víctimas del ataque, la mayoría civiles, así como los que perdieron la vida mientras permanecían cautivos en Gaza.

"Estamos acá para que devuelvan a los rehenes pero fundamentalmente por la paz. Es la única forma que puede resolverse esto. Tiene que haber intermediación, dejar de lado la historia, ver el futuro y el presente", reflexionó Néstor, de 72 años, en diálogo con este medio.

Pasadas las 17, cientos de personas se acercaron al escenario montado frente al club Náutico Hacoaj para conmemorar el primer aniversario del ataque del 7 de octubre. En su mayoría, los asistentes -de todas las edades- portaban banderas israelíes y argentinas, así como también fotos y folletos con las imágenes de los rehenes que eran distribuidas por los organizadores.

"Primero soy argentina, vivo en un país libre donde puedo profesar la religión que yo quiero. Vengo con las dos banderas, la israelí y la argentina, porque es lo que siento. Lógicamente tengo raíces judías, vine al acto porque es mi religión, ¿cómo no voy a estar presente ante semejante desastre?", dijo Susana, de 80 años. "Es un conflicto de religión que se mezcla con la política", agregó.

"Todos los días es 7 de octubre"

La embajada de Israel en Argentina, en un comunicado, anunció la campaña "Todos los días es 7 de octubre", que busca resignificar el calvario causado por la ausencia de los 101 rehenes aún cautivos. Esta campaña incluye un spot publicitario narrado por el actor Oscar Martínez y una serie de gráficas que resaltan la fecha y los hechos de hace un año, con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva sobre los ataques.

"En este tipo de actos en los que se recuerda a las víctimas se suele decir presente en cada nombre. En este caso, son 1.200 víctimas, deberíamos estar 4 horas enumerando y ese es el nivel de la masacre que perpetró Hamas", sostuvo el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, durante su discurso.

Además, el enviado de Tel Aviv lanzó duras críticas a Hamas, Hezbolá e Irán, reivindicando el derecho de Israel a defenderse. "No existe otro país del mundo que tenga al mismo tiempo abierto 7 frentes en su contra. Fuimos y seguimos siendo atacado por misiles y cohetes que caen de nuestro territorio desde el norte y el sur. ¿Qué puede hacer un país que recibe 181 misiles en un sólo día?", dijo ante la multitud.

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.

El presidente de la Organización Sionista Argentina (OSA), Demián Stratievsky

Posteriormente, el presidente de la Organización Sionista Argentina (OSA), Demián Stratievsky, tomó la palabra para dar su duro discurso de carácter político e ideológico. Los terroristas son financiados por Qatar y Turquía. Son homicidas y femicidas. No hay un mínimo de humanidad en lo que hicieron. Los venceremos una vez más como a los egipcios, los romanos y los nazis. Después de dos mil años regresamos a nuestra tierra y nadie nos sacará eso", apuntó.

Después, en medio de aplausos, el dirigente sionista nombró al músico y activista Roger Waters, al presidente colombiano Gustavo Petro y al venezolano, Nicolás Maduro, como "enemigos" de Israel. "Que no escondan su antisemitismo detrás de un supuesto antisionismo. Cualquier persona de izquierda que vaya a Palestina o Irán terminaría asesinado o con sus libertades cercenadas", dijo.

La represalia de Israel contra Hamas fue "un duro golpe, pero no fatal"

Durante el acto, también habló Omri Kochavi, productor y sobreviviente de la fiesta electrónica Nova donde murieron 370 personas, quien llegó a Argentina para presentar una muestra sobre la masacre. "We will dance again (bailaremos otra vez)", repitió Kochavi en inglés.

Familiares de rehenes israelíes pidieron por su liberación.

Omri Kochavi, sobreviviente de la fiesta electrónica Nova.

A continuación, se llevó a cabo una intervención artística que reflejó la vida de los secuestrados en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza. Hacia el final, se escucharon los himnos de Argentina e Israel mientras se desplegaba una enorme bandera israelí.

La ceremonia anclada en la capital argentina también coincidió con una multitudinaria convocatoria en Tel Aviv, Israel, donde entrada la noche los familiares de los secuestrados volvieron a exigirle al gobierno de Benjamin Netanyahu un acuerdo con el grupo palestino para la liberación de los cautivos.

Paralelamente, en Plaza de Mayo decenas de simpatizantes pro-Palestina hicieron una protesta exigiendo el cese de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, iniciada tras la masacre del 7 de octubre. La misma resultó en el asesinato de más de 41.900 palestinos, en su mayoría niños y adolescentes, según datos del Ministerio de Salud de Gaza (Hamas), cifras respaldadas por la ONU.

Fotos: Néstor Grassi