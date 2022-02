A 20 años de sus primeras transmisiones

Con un formato novedoso y audaz nacido en la crisis del 2001, Enzo sigue liderando la audiencia de las transmisiones de los juegos de azar en Argentina.

En sus comienzos muchos lo comparaban con Riverito, aunque él siempre se negó a aceptarlo dado a que son estilos distintos y por otro lado, le parecía una falta de respeto a tanta trayectoria. Sin embargo tiempo después, fue el propio González Rivero quien le reconoció un destacado lugar en los medios, a través de una grabación que Enzo conserva con mucho orgullo.

Lo cierto es que Enzo Suerte se ganó rápidamente un espacio en un duro mercado, el de los juegos de azar, como el relator de la familia quinielera. En su relato diario, le puso alegría a los números, contagiando un carisma que le permitió en poco tiempo, ser el referente que es en la actualidad.

En internet, por radio, en publicaciones sobre pronósticos, en aplicaciones e incluso siendo pionero en informar a más de un millón de personas mensualmente y durante más de una década por SMS, algo que él mismo se adjudica haber creado, generando un sistema dinámico que millones usaban a diario, hasta que la tecnología se abrió paso a nuevos métodos.

Tuvo su espacio en medios reconocidos como Radio Colonia, Radio Nacional, el diario Crónica, América TV, Gambling TV y trabajo con nombres de peso como Rina Moran, Mario Sánchez, Aschira, Tom Lupo, Jorge Rossi y Polino entre otros.

Vivi Tu Suerte con Enzo, es el multimedio informativo de juegos de azar más grande de la Argentina, informa a más de 20 millones de usuarios cada mes, a través de su web www.vivitusuerte.com y por AM 890 a través del aire de la radio.

La Revista Los Favoritos acompaña a Enzo desde sus comienzos siendo un auspiciante muy importante en su carrera.

Actualmente Enzo también se conecta con sus seguidores en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. “Son tiempos difíciles en el mundo, y en particular en nuestro país, sin embargo el público nos siguen eligiéndonos como sus referentes a la hora de informarse y eso me llena de orgullo, porque quiere decir que hicimos y seguimos haciendo bien las cosas”, afirma Enzo, quien al tiempo recuerda algunos de sus grandes momentos en su programa. Sus maratones radiales para festejar su cumpleaños cada 17 de noviembre o aquel festejo en un bingo de Buenos Aires, donde más de tres mil personas lo colmaron durante varias horas, esperando un autógrafo de su parte o una simple charla con él, algo que se repite en cada agencia de lotería que pisa. Nos muestra un sinfín de regalos que recibió del público y no puede ocultar su orgullo a la hora de admitir que todo comenzó a pulmón y con más esfuerzo que dinero. Tampoco deja de mencionar cada vez que puede al equipo de gente que lo acompaña, en cada uno de los lugares que se requiere y que son parte del éxito que no parece tener punto final, a pesar de lo difícil de la situación económica actual.

Enzo cumple años en el mundo de los juegos de azar donde promete convertirse en una leyenda para todo su público que lo idolatra.

