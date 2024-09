Agustina Borlle: la mente creativa detrás de las estrategias de comunicación de grandes marcas en Argentina

Agustina desarrolló una carrera sólida a lo largo de los últimos cinco años, trabajando con importantes marcas y cubriendo eventos de relevancia nacional e internacional, como el Mundial de Qatar 2022 y los icónicos festivales de música Cosquín Rock y Lollapalooza. Gracias a su visión integral, no solo produce sus contenidos, sino que también los dirige, lo que le permite mantener un control creativo absoluto en cada proyecto.



Uno de sus grandes logros fue la fundación de Nunca Parar, una agencia creativa que nació para resolver los desafíos de comunicación de los clientes de manera innovadora. Agustina creó este espacio con el objetivo de aportar soluciones creativas y estratégicas, estableciéndose rápidamente como una referencia en la industria. Entre las marcas con las que trabaja se destaca Corona Argentina, con la que colabora desde 2020 como embajadora, así como también Ford, Jeep y Cerveza 27.



Su versatilidad y pasión por la comunicación la llevó a trabajar en proyectos que abarcan desde la gestión de cuentas de restaurantes como Poke and Roll y Waii Cafe, hasta colaboraciones con artistas como Giuliano Montepaone y la cobertura de eventos masivos como el Harlem Festival y conciertos de bandas de renombre mundial, como Red Hot Chili Peppers y Tan Biónica.



El compromiso de Agustina con cada proyecto, sumado a su experiencia en la producción audiovisual y su capacidad para resolver desafíos creativos, la posiciona como una figura clave en el ámbito de la comunicación y el marketing en Argentina.

Hoy, sigue innovando y aportando valor a las marcas con las que trabaja, siempre con una visión clara y un enfoque estratégico que se adapta a las necesidades del mercado.



Su historia es una inspiración para quienes buscan dejar su huella en la industria, demostrando que la pasión, el talento y el trabajo en equipo son los ingredientes esenciales para el éxito. Agustina Borlle no solo crea contenido; construye historias que resuenan con las audiencias y generan un impacto duradero en el panorama comunicacional del país.



Por Federico Velenski