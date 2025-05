Cuentas Claras: Asesoría Financiera y Tributaria para Emprendedores

Todo comenzó con una mano a un familiar. Francisco Simón, contador, creó un sistema casero con herramientas gratuitas para que pudiera registrar sus ingresos y egresos desde el celular. “Le gustaba vender, pero no sabía si ganaba o perdía plata”, cuenta. Ese sistema, que simplificaba el registro financiero y entregaba reportes mensuales, le cambió el negocio. Y, sin saberlo, fue el primer paso de lo que en la actualidad es Cuentas Claras.



Tras compartir la experiencia con un amigo emprendedor, lo animaron a ofrecer el servicio a más personas. Así nació la propuesta: ayudar a dueños de negocios a entender sus números, tomar mejores decisiones y mejorar su rentabilidad, sin depender de planillas complejas ni programas inaccesibles.



Con el tiempo, Francisco notó que muchos clientes también necesitaban ayuda con lo impositivo. Fue entonces cuando se sumó Federico Torres, especialista en temas tributarios. “Más allá de ofrecer servicios separados, nos complementamos. Yo trabajo la parte financiera y él se asegura de que cada cliente esté en regla con AFIP y optimice sus impuestos”, sintetiza.



Actualmente, Cuentas Claras tiene un equipo de más de diez profesionales y acompaña a más de 200 emprendedores de todo el país. No se trata solo de cumplir con las obligaciones fiscales, sino de tener claridad financiera para crecer como empresa. “El gran diferencial es que no damos una planilla y listo. Acompañamos de forma personalizada en el día a día. Creemos que los emprendedores son los que sostienen la economía argentina, y queremos que tomen decisiones como empresarios”, afirman.

Con resultados concretos, muchos de sus clientes lograron ordenar sus finanzas, aumentar su rentabilidad y tomar decisiones con seguridad. El equipo trabaja con herramientas simples y reportes claros, generando un cambio real en la gestión de cada negocio. “Nuestro objetivo es que puedan vivir tranquilos, con un negocio sano y predecible”, explican.



De cara al futuro, su objetivo es claro: “Queremos seguir profesionalizando el servicio, sumar tecnología sin perder el contacto humano y acompañar a cada vez más negocios en todo el país”.

Datos de contacto:

Instagram: @cuentasclarasfs

Email: [email protected]