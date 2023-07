Ana Serrat Broker: Reinventarse en el Exterior pasados los 40 y convertirse en una exitosa empresaria reconocida internacionalmente

Mi experiencia laboral en Argentina, habiendo arrancado en 2001 dentro del Programa de Jóvenes Profesionales fue en Movistar/Telefónica (Empresa de Telecomunicaciones), dónde me desvinculé siendo parte del equipo directivo de Empresas (B2B).

¿Por qué te desvinculaste?

A fines del 2017, mi esposo fue a una conferencia de una abogada de migraciones, y en ese momento se dio cuenta que había muchas posibilidades de inversión en Estados Unidos. Es así como por decisión familiar compramos un fondo de comercio en South Florida, pero como condición, debíamos ir a vivir para poder dar seguimiento exhaustivo al plan de negocio que teníamos planteado.

En Agosto 2018, obtuvimos la Visa E 2 de inversionistas, que permite vivir la familia con hijos hasta 21 años y al cónyuge autoriza poder trabajar en cualquier otra actividad que no sea solo el negocio comprado.

Todo el proceso no llevó más de cuatro meses.

Así en Noviembre de 2018 nos vinimos a vivir a Parkland, Florida.

Los primeros meses para mí fueron difíciles. No así para el resto de la familia que se adaptó muy rápido. Yo sentía que había dejado muchas cosas y acá no tenía trabajo, no sabía por dónde arrancar. Tenía “conocidos” pero no “amigos”. Extrañaba la familia. A su vez en Argentina tenia ciertas “comodidades” que acá en el inicio no.

A fines de Marzo 2019, me llegó el permiso de trabajo y me postule en 3 empresas de telecomunicaciones. Cuestión que en menos de 24 hs todas me contestaron para entrevistarme.

Fui a la primera, y en el mismo acto quedé seleccionada. Obviamente no era la misma posición que había dejado, pero eso sirvió para reforzar que “podía” y “levantar” mi autoestima que se me había resquebrajado en el inicio de este proceso migratorio.

No obstante ello una fuerza interna me llevó a realizar un cambio.

Me puse a estudiar Real Estate, me recibí. Al poco tiempo me di cuenta que el proceso de compra de propiedades para extranjeros estaba más aceitado y muchas personas se dedicaban a asesorar al respecto. Por el contrario, el proceso que uno realiza para la compra de negocios/fondos de comercio, era más despersonalizado y enfocado al mercado local. No era fácil de encontrar un asesor en ese rubro que te acompañara en todo este camino.

Así que además de Realtor, especialista en compra y venta de propiedades, me puse a estudiar para ser Business Broker, especialista en la compra y venta de Negocios/Fondos de Comercio y Franquicias.

Habiendo transitado todo el proceso en forma personal, quería brindar una “experiencia” más amena y softlanding para las familias, haciendo también asesoramiento de tipo “relocation” e informando a las personas en distintos tópicos referidos a vivir en Florida, siendo extranjeros.

Así rápidamente empecé a realizar presentaciones y conferencias en Argentina. En algunas ciudades en varias oportunidades con gran audiencia.

También hemos me he presentado en Chile, Colombia, México, Uruguay y España y ya tenemos pautados otros. Tenemos clientes de muchos países del mundo.

Mucha gente está queriendo invertir en propiedades y negocios en South Florida, por la prosperidad económica de este Estado que no para de crecer. No solo la gente fuera de USA quiere venir a instalarse, sino que personas de otros estados siguen viniendo en gran número.

Exactamente a los 24 meses (plazo mínimo que se debe cumplir), de haberme recibido de Realtor, rendí el examen y me convertí en Broker, armando mi propio equipo de trabajo.

Actualmente somos un equipo interdisciplinario, diverso y trabajamos acá en USA y desde varios otros países.

Hemos colaborado con muchas familias en este proceso migratorio.

Desde el primer año completo que arranque, fui “Top Producer” en ventas y batiendo récord el último con premio Diamond. A su vez estuve dentro del 5% a nivel nacional. Récord también en ventas de negocios en tan poco tiempo.

Somos miembros de la NAR (National Associaton of Realtors), BBFMLS (Business Broker of Florida) e IBBA (International Business Broker), entre otras asociaciones prestigiosas. También desde hace varios, soy miembro de la Cámara de Comercio Argentina - Americana (AACC) y trabajamos en conjunto con el Chapter Buenos Aires (AACC ChapterAmba).

A nosotros obviamente nos gusta lo que hacemos, pero lo más importante es la satisfacción cuando colaboramos con las familias e inversores a transformar positivamente sus vidas, logrando los objetivos propuestos.

Desde que arranqué en forma independiente, no hemos parado de crecer. En enero de 2023, nos otorgó la Green Card a toda la familia, algo que nos sigue dando aún más impulso.

Si uno se esfuerza, da “valor” y se diferencia en cuanto al servicio, disfruta lo que hace, haciéndolo con muchas ganas y actitud, el éxito llega.

Mi familia se adaptó más rápido, yo tardé un poco más.

Hoy tengo mucha más vida social que en Argentina, soy todavía más reconocida por lo que hago. Estoy feliz.

Así que con otro idioma, otra cultura, otro país, pasados los 43, cambiar y migrar….reinventarse. Cambiar de actividad y profesión. Pasar de la vida corporativa a la vida independiente se puede. Agradecida a mi vida anterior, por todo lo que me dio y por lo que soy y tengo. Y agradecida por lo que vendrá.

La venida de Messi, con abonos, Copa America, Formula 1, y el Mundial, serán años de continuo crecimiento y expansión.

Para cualquier consulta pueden hacerlo al:

Tel: +1 (754) 302-0055

Instagram: @ana_serrat_broker.