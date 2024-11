BLANQUEO DE CAPITALES: REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS

Prácticamente concluida la primera etapa del blanqueo, ya tenemos información importante como para hacer un análisis de lo que nos dejó esta medida y su repercusión en el mercado de capitales.

Antes de comenzar, vale aclarar que esta primera etapa sólo contempla el ingreso al sistema financiero de dinero en efectivo. Aquellos blanqueos menores a U$S 100.000 no pagarían impuestos y aquellos por encima de dicho importe abonarían el 5% por el excedente.

El Ministerio de Economía también habilitó algunas opciones para declarar más de U$S 100.000 y no tener que pagar siempre que se mantengan hasta enero del 2026. Los instrumentos disponibles son acciones argentinas, bonos soberanos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y hasta inversiones inmobiliarias.

En total, durante toda la etapa del blanqueo (la ley se promulgó en julio, pero recién se reglamentó en agosto) hasta el 31/10/2024 se regularizaron más de U$S 18.000 millones en efectivo y se abrieron más de 300 mil cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activo), cuentas necesarias para el depósito de los dólares.

La gran adhesión por parte de los contribuyentes y la incorporación de los dólares al sistema junto con la reducción de emisión monetaria de los pesos provocó una mayor oferta de dólares en el sistema. Esto explica el descenso de los dólares financieros tanto MEP como CCL en un 19,92% y 18,10% respectivamente desde el 1 de julio al 31 de octubre.

Durante el mismo plazo, los bonos soberanos hard dolar como el AL30D y el GD30D aumentaron un 18,77% y 19,31% más allá de que sus cotizaciones en pesos hayan caído cerca del 5% en el mismo período.

Por su parte, los BOPREALES como el BPD7D y BPY6D subieron 18,65% y 20,24% respectivamente y entre las ON que más se destacaron por la suba, encontramos a MRCAD con un ascenso en su precio del 16,54%.



Sin embargo, el premio a la mejor inversión se lo lleva el índice accionario local (MERVAL) con una suba en dólares del 41% en mismo período.

Sin dudas, el blanqueo tuvo consecuencias importantes en el mercado financiero, aplacando el tipo de cambio y provocando la suba de precio por aumento de la demanda de los instrumentos mencionados anteriormente.

Ahora, la gran pregunta es, estos dólares se mantendrán en el sistema financiero invertidos o comenzarán a buscar nuevamente el colchón una vez permitido retirarlos? Veremos…

