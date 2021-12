Cande Chef

¿Cómo nació tu amor por este rubro?

En 1998, después de recorrer varias carreras, me decidí a seguir mi pasión, la Pastelería. En ese entonces no era tan común como ahora pero era lo único que me hacía sentir feliz. Me

recibí en el IAG, gané una beca para ir a estudiar a Barcelona pero mi sueño era ir a trabajar a Francia, ahí empezó mi sueño. Viajé con una amiga, estudié y trabajé, después de un tiempo volví a Argentina, donde emprendí varias cosas, empresas de catering, desayunos a domicilio que en su momento fueron furor. Este emprendimiento lo hice con mi mamá durante más de 10 años, trabajando con desayunos empresariales para varias empresas y canales de televisión.

¿Realizaste capacitaciones y cursos relacionados con la Pastelería?

Además de trabajar siempre me capacité, siempre vive cursos o viajaba a para poder seguir estando actualizada, hasta que fui mamá de Sofía. Ese amor de madre pudo más que mi carrera, me dediqué solo a criar a mis tres hijos Sofía, Palis y Juanita por casi 10 años.

Luego seguí haciendo cursos y algún que otro trabajo en casa para no perder la mano.



¿Cómo surgió este proyecto?

Cuando mi hija decide festejar sus 15 años, fue como un impulso a volver a mi verdadera pasión, al lugar donde mejor me siento, que es en la cocina. ¡Empecé vendiendo tortas, con un éxito rotundo! Así empecé de apoco a meterme de nuevo en el mundo Dulce.

Fui una de las participantes de la primera temporada de Bake off Argentina. Después de esta maravillosa experiencia siguieron cosas mejores, mi emprendimiento iba en continuo crecimiento, realizando tortas, mesas dulces, casamientos y todo tipo de eventos. Hasta que en el 2018 me llegó una propuesta de trabajo en un hotel en Colonia @charcohotel. Allí empecé como ayudante y ahora soy jefa de pastelería, de esta forma se dividió mi vida entre Buenos Aires y Uruguay.



¿Qué desafíos tienes para los años venideros?

Busco para mi futuro tener mi propia pastelería, chiquita, con toldos verdes y bien parisina. Porque como digo siempre cocinar es una manera de dar amor.

Datos de contacto:

Instagram: candela_dallepalle

Blog: @pasteleria Cande Dalle Palle