Cómo invertir en Real Estate en Estados Unidos

El Real Estate es uno de los activos que mayor protección genera ante momentos de crisis, y el mercado de viviendas multifamiliares estadounidense demuestra una excelente performance. La propuesta de Dividenz es un modelo de inversión basado en la compra de edificios de renta multifamiliar, ya construidos, ya alquilados y ubicados en los principales mercados de Estados Unidos. Este modelo de inversión es el más utilizado por el Smart Money norteamericano, ya que no tiene riesgo de construcción (los edificios ya están terminados), no tiene riesgo de vacancia (las unidades ya están alquiladas en más de un 90%) y permite generar rentas desde el primer día. Este modelo de negocio tiene la mejor ecuación riesgo-beneficio y está específicamente diseñado para proteger el capital frente a riesgos sistémicos de mercado.

Al buscar dónde invertir en Real Estate, es muy usual considerar la opción de destinar el capital a bienes tangibles, es decir inmuebles, como una forma de proteger el patrimonio frente a la volatilidad de los mercados financieros, ya que suele ser una inversión segura y que difícilmente deprecie su valor. El modelo de Dividenz permite acceder a negocios de calidad institucional con una inversión inicial notablemente más baja que el monto necesario para comprar un departamento. Por otro lado, el capital está diversificado en varias unidades de renta, lo cual tiene como principal beneficio que limita riesgos, ya que reduce el posible porcentaje de vacancia o interrupciones en el alquiler de la vivienda (mantenimiento, por ejemplo). Se añade a esta variable que el cash flow y las tasas de rentabilidad son más competitivas que lo que se obtiene como dueño de una propiedad, por el flujo de los alquileres de varias unidades y no de un único inmueble, sumada la optimización del edificio y la capitalización al finalizar el plazo del negocio. Estos son algunos factores que colaboran con generar retornos más atractivos.

El Real Estate multifamiliar está basado en la renta residencial, que prácticamente no sufrió pérdidas con la crisis de COVID-19, según datos de la NMHC (National Multifamily Housing Council) sólo bajó un 3%, lo cual reafirma la premisa de que lo último que deja de pagar una persona es su vivienda.

¿Qué beneficios tiene invertir en Real Estate multifamiliar?

Los bienes raíces multifamiliares generan renta inmediata y un flujo de caja constante, ya que los retornos se encuentran ligados a la renta de varias unidades y no a una sola propiedad. No hay riesgo de vacancia, ya que la ocupación se diversifica en múltiples viviendas. Si el inquilino de un inmueble único se muda, la vacancia es del 100%, si un inquilino de un complejo de 100 viviendas lo abandona, el porcentaje de desocupación representa sólo un 1%, es decir, el impacto de la vacancia no es significativo y por lo tanto la renta se mantiene estable.

Las rentabilidades son sensiblemente más competitivas al ser negocios estructurados por profesionales de la industria, específicamente con fines lucrativos, sumados a otros factores como, por ejemplo, la optimización de costos que se genera por economia de escala.

Ha sido el activo con mejor performance, respecto a la relación riesgo-beneficio, desde 1996 al 2021, según datos de la National Association of Real Estate Investment Trusts Index. El modelo de inversión de Dividenz se focaliza en Real Estate de viviendas multifamiliares, porque es el mercado más estable y la renta residencial ha demostrado ser de las más resilientes y rápidas para recuperarse frente a posibles recesiones.

Accedés a un instrumento de inversión de calidad institucional, una modalidad de negocios reservada para grandes instituciones, bancos y empresas, que está operada y curada por profesionales y expertos. Un negocio de calidad institucional cumple con un conjunto de normas y procedimientos regulatorios estrictos, además de realizarse bajo rigurosas auditorías.

La plataforma de negocios de Dividenz cuenta con más de USD 800 MM en proyectos que incluyen más de 5.200 unidades en todo Estados Unidos. “Nuestro track record es una de las razones por las que nos consideramos una de las empresas con más experiencia en el mercado latinoamericano a la hora de invertir en Estados Unidos. Hoy más que nunca, este mercado ofrece una relación riesgo-beneficio difícil de superar en comparación a instrumentos con niveles de riesgo similares. Es por eso que cada vez más personas optan por resguardar su capital y su futuro en el país del norte”, comenta Ezequiel Chomer, Director Financiero de la empresa.

Los productos de inversión que ofrece Dividenz están emplazados en varios de los principales mercados de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran estados como California, Texas y Colorado. Se trata de inversiones en edificios terminados en las zonas que más crecimiento y desarrollo han demostrado en los últimos años, ubicaciones elegidas por ser mercados sólidos y de crecimiento sostenido. Todas ciudades con millones de habitantes y una infraestructura que fácilmente podría superar a la de las principales metrópolis de América Latina.

La cartera actual de Dividenz incluye deals en San Antonio (Texas), Anaheim (California) y Denver (Colorado) con rentabilidades anuales netas entre el 10% y 15% en dólares. Se trata de complejos en zonas de gran actividad comercial y cercanas a los grandes polos turísticos e industriales que nuclean grandes empleadores y los headquarters de las principales compañías dentro del Forbes 500.

Dividenz cuenta con el sólido respaldo de la desarrolladora Grupo Chomer, una empresa que tiene más de 60 años de trayectoria en el mercado de Real Estate en el país. La idea de crear Dividenz nació en 2010, donde luego de muchos años de trabajo en el mercado estadounidense y con una robusta estructura en ambos mercados, la desarrolladora visionó en estos negocios un producto de inversión de vuelo internacional con el que podía brindarle a todos sus clientes la misma protección que la empresa tanto estaba buscando.

“Nuestra meta final, que es la misma que nos propusimos nosotros para nuestro propio capital, es que todos nuestros clientes dispongan finalmente de un instrumento que les permita diversificar y proteger su capital en propiedades a lo largo y ancho de Estados Unidos, definitivamente el mercado de mayor estabilidad del mundo, tal como lo hacen los grandes capitales mundiales con los principales fondos de Real Estate” expresa Iván Chomer, CEO de Dividenz. “En 2022 vamos a estar haciendo una expansión muy fuerte a nivel regional. Lo lanzamos primero en Argentina y ahora queremos que llegue a Perú, México y Colombia. Queremos generar una herramienta de inversión segura para los latinoamericanos, que les permita proteger su capital”, agrega el ejecutivo de la firma.

