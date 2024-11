Laura Crespi: Estratega en Marketing y Psicología Social al Servicio de Industrias

• ¿Qué te motivó a combinar tus estudios en mercadología y psicología social en tu carrera profesional, y cómo influye esta fusión en tu trabajo?

Me motivó a combinar los estudios mi deseo de entender profundamente el comportamiento humano y cómo este influye en las decisiones de compra.

Esta fusión, junto con otros conocimientos y aprendizajes que he ido sumando y sigo sumando, me permite abordar tanto los aspectos emocionales como racionales de los consumidores, creando estrategias de marketing más efectivas y humanizadas.

Esta combinación refleja el enfoque holístico SER & NEGOCIO, donde considero tanto las necesidades psicológicas como las prácticas comerciales para ayudar a las empresas a conectar mejor con su público/audiencia/compradores y mejorar sus resultados.

• ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las industrias del petróleo, gas, turismo y pymes, y cómo los puedes ayudar a superarlos?

Los principales desafíos que presentan la industria del petróleo y gas, especialmente en las estaciones de servicio (retails), son la pérdida de rentabilidad, las presiones en los costos operativos y las fracturas en el consumo.

En este sector, intervengo mejorando la eficiencia operativa, creando estrategias para mitigar las fracturas, desarrollando planes de ventas e implementando iniciativas de diferenciación y fidelización de los clientes.

Por otro lado, la industria del turismo está viendo una transformación en los patrones de toma de decisiones, con un enfoque hacia experiencias más inmersivas y memorables.

En este caso, colaboro en estrategias para promover un turismo más consciente, trabajando previamente en las expectativas, desarrollando dinámicas y propuestas que conecten emocionalmente con los clientes y mejoren sus experiencias.

El desafío principal de las PYMES es su competitividad endógena, más allá de la competitividad del mercado, que es cada vez más volátil y cambiante.

Aquí mi participación es clave, ya que mis aportes estratégicos en marketing para retail les permiten mantenerse, crecer y expandirse.

En resumen, la capacidad para combinar el entendimiento del comportamiento humano con estrategias de marketing efectivas y cómo estas habilidades pueden ser aplicadas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de estas industrias son algunas de mis mayores fortalezas, que aplico en los diferentes sectores en los que desarrollo mi profesión.

• ¿Qué estrategias de comunicación consideras más efectivas para conectar con los públicos de estas industrias y potenciar su desarrollo?

Las estrategias de comunicación más efectivas para conectar con los públicos de las mencionadas industrias y sectores son: la transparencia y autenticidad, las narrativas emocionales que resuenen y generen un impacto duradero, la personalización de cada mensaje y el uso de medios digitales acorde al público objetivo.

Posiciono a las empresas como agentes de transformación, logrando la participación activa de la comunidad.

Fomento la colaboración y el desarrollo de alianzas basadas en el principio de ganar/ganar, ya que estoy convencida de que trabajar en conjunto con otras organizaciones y empresas amplifica el mensaje y genera un mayor impacto. Además, las alianzas estratégicas pueden abrir nuevas oportunidades y fortalecer la reputación de la empresa.

• ¿Qué habilidades o conocimientos consideras esenciales para los profesionales que trabajan en los sectores que asesoras?

Considero esenciales las siguientes habilidades y conocimientos:

Adaptabilidad y flexibilidad : El cambio es constante. Ser capaz de adaptarse a nuevas tecnologías, regulaciones y tendencias es vital.

: El cambio es constante. Ser capaz de adaptarse a nuevas tecnologías, regulaciones y tendencias es vital. Pensamiento crítico y resolución de problemas : Capacidad para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones efectivas.

: Capacidad para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones efectivas. Habilidades de comunicación : Saber comunicar ideas y estrategias de manera clara y efectiva, tanto dentro como fuera de la organización. La escucha activa y la empatía son claves para potenciar las relaciones.

: Saber comunicar ideas y estrategias de manera clara y efectiva, tanto dentro como fuera de la organización. La escucha activa y la empatía son claves para potenciar las relaciones. Competencia digital : Manejo de herramientas digitales y tecnologías emergentes para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

: Manejo de herramientas digitales y tecnologías emergentes para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. Liderazgo y trabajo en equipo : Estas industrias requieren gran cooperación y trabajo en equipo.

: Estas industrias requieren gran cooperación y trabajo en equipo. Educación continua : Mantenerse actualizado con las últimas tendencias, innovaciones y cambios en el sector.

: Mantenerse actualizado con las últimas tendencias, innovaciones y cambios en el sector. Conciencia ambiental: Un compromiso con el cuidado del medio ambiente es fundamental.

Estas habilidades y conocimientos permiten a los profesionales ser más eficientes, innovadores y resilientes ante los desafíos de sus respectivos sectores.

• ¿Cuáles son tus planes a futuro en tu carrera y cómo piensas seguir contribuyendo al desarrollo de las industrias con las que trabajas?

Mis planes a futuro en mi carrera se centran en seguir fortaleciendo mis conocimientos para ofrecer un enfoque cada vez más integral y efectivo a las industrias y sectores con los que trabajo.

Continuaré formándome en las últimas tendencias y tecnologías para poder implementar estrategias innovadoras que impulsen el crecimiento sostenible. Seguiré ofreciendo programas de formación y actualización en ventas, marketing, liderazgo y gestión, además de participar como disertante en foros y convenciones del sector.

También seguiré brindando consultorías y asesorías personalizadas para empresas, ayudándolas a identificar oportunidades de mejora y a implementar prácticas que les permitan ser más competitivas y sostenibles.

Con estos planes, espero seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las industrias y pymes con las que trabajo, promoviendo un enfoque integral basado en negocios más rentables, saludables, que contemplen al ser, abrazando a la comunidad y cuidando el medio ambiente.

