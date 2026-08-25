Quiénes son Abogados de Redes, el estudio jurídico que fundó una nueva especialidad y ya recuperó más de 150 cuentas de Instagram

Lo que para muchos representa una aplicación más, para otros significa su empresa, trabajo, marca y principal fuente de ingresos. Esa realidad dio origen a Abogados de Redes Sociales.

Todo comenzó en 2022, cuando a Pablo Castillo, uno de sus abogados, le suspendieron su cuenta de Instagram sin motivo. Como miles de personas, intentó recuperarla usando los medios que ofrece Instagram. No funcionó.

Fue entonces cuando decidieron hacer algo que, según cuentan, nadie había intentado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nos preguntamos: ¿y si usamos las herramientas jurídicas que aprendimos durante años para resolver este problema? Nos sentamos a investigar y empezamos a construir un camino legal donde no existía absolutamente nada”, contó Antonella Cykman, socia del estudio.

La búsqueda de antecedentes confirmó lo que sospechaban. “Buscábamos en Google, en bases de datos judiciales y no encontrábamos un solo antecedente contra Meta. Otros abogados nos decían que era imposible enfrentar a una multinacional. En ese momento entendimos que estábamos creando una especialidad nueva”, agregó.

Los pioneros de una disciplina en crecimiento

Aquella primera recuperación marcó el nacimiento de Abogados de Redes. Lo que comenzó resolviendo un problema propio atrajo consultas de personas que atravesaban la misma situación, hasta llegar a perfiles cada vez más relevantes.

Entre sus clientes aparecen empresas como Grido, RE/MAX, Autofrance e Inverarg, cuentas virales como AGUANTA!, El Cosito del Visto, e influencers como Buho Ciro, Criptonorber, Milky Dolly y Emma Ramírez.

Hoy, el estudio sostiene haber intervenido en más de 150 recuperaciones de cuentas suspendidas, hackeadas, restringidas e inhabilitadas, principalmente de Instagram y Facebook, en los últimos 4 años.

Cuando perder una cuenta significa perder un negocio

“Hoy una cuenta tiene un valor económico concreto: allí están los clientes, la reputación, las ventas y años de trabajo. Una decisión tomada por inteligencia artificial puede destruir todo en segundos”, dijo Cykman.

Por eso indican que abrir otra cuenta rara vez representa una solución. “Muchos dicen ‘hacete otra cuenta’, pero recuperar una comunidad construida durante años es prácticamente imposible y la nueva cuenta puede ser inhabilitada.”

Una nueva especialización del derecho

“Ejercemos el derecho con una mirada práctica. Nuestro objetivo no es llevar al cliente a un juicio interminable, sino devolverle cuanto antes un activo que representa su trabajo y tranquilidad”, concluyó Cykman.

Ese enfoque, sostienen, les permitió recuperar perfiles en tiempo record, con plazos de unos pocos días e incluso horas.

En una época en la cual las plataformas avanzan hacia sistemas cada vez más automatizados y millones de usuarios desarrollan su actividad profesional en redes sociales, Abogados de Redes Sociales se erige como referente de un nuevo derecho dedicado a proteger los activos digitales de empresas y particulares en todo el país.