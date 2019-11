A fuerza de cupo, las mujeres amplían derechos en los escenarios

Facundo Herrera

La Ley de cupo aprobada en el Congreso establece un piso del 30% de participación de mujeres en los festivales aunque también abarca todo lo que son programaciones anuales públicas y privadas en centros culturales, teatros, etc.

Desde la agrupación “X Más Músicas Mujeres en Vivo” integrada por artistas de todo el país justificaron la medida luego de un análisis realizado durante el 2018 en las grillas de 46 de los principales festivales artísticos en seis regiones del país. El resultado contundente arrojó que de 1605 agrupaciones musicales que pasaron por esos festivales durante un año, solamente 160 tenían una mujer en su conformación.

La norma, presentada por la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), surgió como consecuencia del reclamo iniciado por más de 700 artistas de todo el país y contó además con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Con 133 votos afirmativos, 5 negativos y 6 de abstención, la Cámara de Diputados dio sanción a esta Ley que forma parte de algo más profundo: la lucha de las mujeres por lograr igualdad de género en todos los espacios.

Proyecto de Ley: cupos femeninos en la música

Más allá de la alegría que generó la aprobación de la medida en el mundo femenino de la música, el tema siempre generó polémica. "No hay suficientes mujeres con talento a la altura del Cosquín Rock", había dicho José Palazzo, organizador de ese festival, en febrero de este año. “Señores programadores de los festivales ¡Abran las tranqueras que se vienen las mujeres con la fuerza de la Pachamama!”, gritó La Bruja Salguero en Cosquín folklore 2019 con Eruca Sativa como invitados en el escenario Atahualpa Yupanqui.

En diálogo con Perfil, la cantante del pop y el rock, Hilda Lizarazu, dijo que celebra que “las mujeres nos hayamos unido para decirles a los productores y organizadores de eventos que amplíen un poco la mirada de la cantidad de propuestas que existen en la música argentina”, y agregó: “Señores, hay damas que están haciendo buena música de todos los géneros”.

Por su parte, Lula Bertoldi, cantante de la banda de rock Eruca Sativa, en diálogo con este medio comentó que “esto es parte de una gran lucha que busca la equidad en todos los aspectos de nuestra sociedad. Esta ley es importante pero seguiremos luchando para adaptarlas a las personas trans o no binaries que también necesitan espacios artísticos”.

“Esta realidad, si no la cambiamos con esta ley podría seguir así, cómodamente, no dándoles espacios a las mujeres y proyectos femeninos”, afirma entusiasmada a PERFIL la actriz y cantante Carolina Peleritti. “Estaremos todas cuidando esta ley para que se cumpla y florezca lo tangible: las mujeres haciendo música”.

La Bruja Salguero, Consagración de Cosquin 2017, dijo que “la ley es un paso importante, pero también hay que analizar por qué el público naturalizó también una demanda masculinizada en las grillas, quiere decir que el problema de la desigualdad de género es más profundo”. “Ojalá los programadores entiendan esto como un aporte a la diversidad generando empatía y no como una batalla de géneros”.

El Secretario de Programación del festival de Cosquin, Luis Barrera, anticipó a PERFIL que “en esta próxima edición se sumarán más propuestas conceptuales realizadas por mujeres y llegaremos al 30%, pero no porque una ley nos obligue, sino porque las propuestas son buenas. Nosotros no tenemos problemas, en otros lugares tal vez sea más complicado”, pero sugirió “un censo para saber cuánto es lo que producen las mujeres en relación a los hombres ya que el 80% de las propuestas que llegan a nuestro festival son masculinas”. “El arte no es una ciencia exacta”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Nicolás Tottis, afirmó que “en el caso nuestro, si bien no se llega al 30% de la grilla, sí se respeta ese porcentaje en la cantidad de mujeres que se registraron en nuestra página web para ser parte de nuestro festival”, y agregó “estamos a favor de la igualdad de oportunidades, ya que todas las propuestas que llegan son analizadas, pero no recibimos propuestas femeninas suficientes como para cubrir ese cupo”.

Daniel Randazzo, productor del FestiBAl Otoño 2019, que se realizó en el Teatro Ópera, aseguró que esta ley "es un paso más en la ampliación de derechos de las mujeres músicas ¿Cómo no estar de acuerdo?". "Siempre he cumplido naturalmente con los cupos femeninos, y no fue una casualidad", concluyó.

CP