por Luis Di Lorenzo

Hay grandes placas tectónicas del mundo de los recursos humanos que se están moviendo en el mundo. El grupo inversor HG Capital decidió unir la compañía de origen holandés Raet con la firma noruega Visma, para “potenciar dos empresas de software hermanas unificando la estrategia para acelerar el crecimiento” en el negocio de la administración de los recursos humanos, o la gestión del talento, como dice Alvaro Capobianco, presidente de la nueva compañía para la región, donde la Argentina tendrá un rol central. Aquí abrirán un centro de desarrollo off shore, que pretende contratar hasta 200 personas en dos años, “aprovechando el talento argentino y los costos competitivos que tenemos hoy en comparación con el mercado europeo”.

“Básicamente, este es un territorio con más de 600 millones de personas, lo cual es esencial para nuestro negocio que apunta a simplificar y digitalizar la gestión de personas en las empresas”, afirma.

—¿Cómo ve el manejo de los recursos humanos en las empresas en la Argentina?

—Hoy en día las empresas en Argentina se focalizan en lo que es mandatorio, como la liquidación de sueldos, con una gran tendencia a la tercerización. Sin embargo, con el paso del tiempo, vemos que ya están asumiendo el mando de RRHH y direcciones generales las nuevas generaciones. Esto significa un cambio en el mind set de las compañías, para comenzar a hacer foco en temas que agregan valor, como la gestión del talento. En otras palabras, antes la preocupación de una empresa era pagar bien los sueldos y nada más, pero ahora saben que esa función no estratégica se puede tercerizar y preocuparse por la atracción del talento y el desarrollo de los mismos.

—¿Cómo ve esta gestión a futuro?

—Mi visión de futuro es que las áreas de RRHH deben trabajar cada vez más cerca de las áreas de marketing, ya que los empleados se pueden asemejar a los clientes (con la diferencia que serían clientes internos). A ellos hay que segmentarlos, para entenderlos y saber cómo llegar a cada uno con una propuesta de valor. Por otra parte, el área de RRHH tal como la conocemos hoy, se transformará en una función (más que en un área) que debería ocupar gran parte del tiempo de los líderes con la descentralización de los procesos y un mundo que cada día cambia más al trabajo por proyectos con equipos reducidos de freelancers.

—¿La tecnología copa todos los perfiles más buscados?

—Definitivamente los perfiles más buscados hoy son los tecnológicos, ya que la demanda no es solo de empresas de software, sino de cualquier tipo de empresa que cuenta con un área de IT y está viviendo una transformación digital. Hoy hay una demanda no satisfecha por la oferta (hay más posiciones abiertas que personas disponibles) y esto impacta en un cambio profundo del sistema educativo, donde emergen centros de educación especializados en temas digitales (tecnología) con carreras cortas. Es algo que avanza muy rápido.n