30 imágenes impactantes de los feroces incendios que azotan a Australia

Feroces e incontrolables incendios azotan el sureste de Australia desde octubre. Desde entonces, más de 5,36 millones de hectáreas en todo el país fueron arrasadas y más de 1.400 casas destruidas. La cifra oficial de muertos actualmente es de 20 y ciudades como Canberra, la capital, se convirtieron en las más contaminadas del mundo al tener que hacer frente a los altos niveles de humo que los incendios provocaron.

Según los cálculos, ya ardió una superficie equivalente al doble de Bélgica y el problema está lejos de solucionarse. Imágenes satelitales muestran que el humo generado por los últimos incendios atravesó el mar de Tasmania y llegó hasta Nueva Zelanda., mientras para los próximos días se pronostica un aumento de las temperaturas, por encima de los 40 °C, en tanto las autoridades declararon el estado de emergencia en el sudeste del país, la región más poblada de la isla continente.

Miles de turistas y habitantes recibieron la orden de abandonar las regiones más expuestas en una zona de alrededor de 300 kilómetros a lo largo de la costa, lo que ha provocado enormes atascos en las carreteras que conducen a Sídney y a Camberra.

Este jueves, 2 de enero, la Armada de Australia comenzó a rescatar a unas 4.000 personas que quedaron atrapadas en la pequeña ciudad costera de Mallacoota, en el sur del país, tras tras escapar este martes de los virulentos incendios, buscando seguridad en las playas de la localidad. El ministro de Transportes del estado de Nueva Gales del Sur, Andrew Constance, lo ha calificado de "operación de evacuación más importante jamás lanzada en la región".

El primer ministro Scott Morrison, muy criticado por haberse ido de vacaciones a Hawai en diciembre cuando el país era pasto de las llamas y por no actuar contra el cambio climático, volvió a ser blanco de las críticas, esta vez por la forma en la que gestiona la crisis. En la ciudad de Cobargo, fue abucheado, en particular por una joven madre que lloraba y un bombero voluntario que se negó a estrecharle la mano. Volvió al convoy bajo los insultos.

"Usted no tendrá nuestros votos, amigo", gritó un habitante. "Es injusto. Nos han olvidado completamente aquí", se quejó una mujer. "La gente está enfadada, han perdido mucho, están nerviosos", reconoció el primer ministro. "Entiendo completamente cómo se sienten. No me lo tomo como algo personal".

D.S.