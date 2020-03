por Leandro Dario

En las terceras elecciones en menos de un año, los israelíes acudirán mañana a las urnas, con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, intentando continuar en el poder, a 15 días de ser enjuiciado por corrupción, malversación y abuso de confianza. Las encuestas vaticinan un nuevo empate técnico entre su partido, el Likud, y la Lista Azul y Blanca, del general Benny Gantz. Si ninguna de las fuerzas forma una coalición con mayoría en el Parlamento, se perpetuará la parálisis política, precipitando una cuarta votación en el corto plazo.

Tras las elecciones de abril y de septiembre de 2019, los israelíes buscan ponerle punto final a la crisis política más larga de su historia. Según un promedio de sondeos publicado por Haaretz, el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas obtendría entre 34 y 35 bancas en la Knesset, mientras que el premier cosecharía 34. “Netanyahu se juega la posibilidad del fin de su carrera política, confrontando un juicio que probablemente lo lleve a la cárcel”, explicó a PERFIL Arie Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Imputado por la Justicia en noviembre pasado, no puede ser ministro, pero sí continuar como premier, si logra una coalición con mayoría legislativa o sus rivales no forman gobierno. “Su intención es llegar a las 61 bancas en el Parlamento que le permitan aprobar la llamada “ley francesa”, que estipula que un primer ministro en funciones no puede ser enjuiciado. Una victoria de Netanyahu podría cercenar el Estado de derecho en Israel, debilitando aún más la democracia”, dijo Kacowicz.

En el poder desde 2009, Nertanyahu tejió una estrecha alianza política con Donald Trump, al que visitó en enero con motivo del anuncio del “acuerdo del siglo”, un proyecto de paz que fue rechazado por la dirigencia palestina. “A pesar de todos sus esfuerzos por desviar la atención de la ciudadanía hacia temas de política exterior (el Plan Trump) y de seguridad (la situación explosiva en la Franja de Gaza), el tema principal de la campaña sigue siendo las acusaciones de corrupción en su contra y el juicio que empezará el 17 de marzo”, aseguró Ranaan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv.

Escenarios. Según las encuestas, la Lista Unida que representa a los partidos árabes quedaría en tercer lugar, con 14 escaños. El ex canciller y ministro de Defensa Avigdor Liberman sería el árbitro para la conformación de una alianza de gobierno, alzándose con siete u ocho parlamentarios, pudiendo inclinar la balanza hacia uno u otro lado. El líder de Israel Nuestro Hogar podría respaldar a Gantz y ser parte de su gobierno, en caso de que la lista árabe se abstenga.

Además, hay otros estímulos para terminar con la parálisis política. “A los partidos ultraortodoxos se les está acabando el dinero para sus “ieshivot” (colegios de estudios religiosos) porque el país no tiene presupuesto hace un año. Por ello, Agudat Israel tiene incentivos para no ir nuevamente a elecciones, aseguró Kacowicz”.