por Rosario Ayerdi

Alberto Fernández subió el volumen de la televisión cuando las cámaras enfocaban la salida de Luiz Inácio Lula da Silva y escuchó la conferencia improvisada en las nuevas oficinas de Puerto Madero. Minutos después, el presidente electo celebró la excarcelación del ex presidente de Brasil a través de la redes sociales, al igual que lo hizo su compañera de fórmula minutos antes.

“Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre!”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Dos horas después y ya en libertad, Lula le respondió también por las redes sociales. “Muy agradecido por las palabras del compañero. Quiero que sepa que podes contar conmigo en lo que sea necesario para llevar a la Argentina a resolver los problemas de la gente pobre. Agradezco de corazón la solidaridad que demostró visitándome en la prisión. Dios bendiga al pueblo argentino”.

El presidente electo también se había manifestado el jueves a favor de la decisión judicial de Brasil que dictaminó que las personas solo pueden quedar bajo arresto si fueron agotadas todas las instancias procesales.

El reclamo por la liberación de Lula no es nuevo por parte de Fernández. Aunque ya en las últimas semanas de campaña decidió no confrontar con el actual presidente, Jair Bolsonaro, por sus ataques, continuó pidiendo su libertad, algo que al mandatario brasileño le molesta.

Ayer, después de ver la salida de Da Silva por televisión, Fernández llamó a Celso Amorim, ex canciller de Brasil que acababa de aterrizar en Argentina para participar de la cena del Grupo de Puebla. En julio, junto a Amorim y a Santiago Cafiero, Fernández visitó al ex presidente en la cárcel en Curitiba. Ayer a la noche y hoy, Fernández se reencontrará con Amorim y con la ex presidenta Dilma Rousseff.

Cristina. La primera en hacer pública su postura fue la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, quien regresa el lunes de Cuba. “Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva #LulaLivre”, puso en su cuenta de Twitter la senadora.

Tras la liberación, Felipe Solá también usó las redes sociales para manifestarse. Con el traje de canciller a punto de ser estrenado, el diputado escribió: “La mentira tiene patas cortas y la verdad puede esconderse un tiempo. El corazón de Lula es más fuerte que toda la infamia. Brasil ha recuperado un estadista formidable y el mundo hoy es un poco más justo”.