Alemania: robó un camión y lo estrelló contra otros autos

Un hombre robó un camión y lo estrelló contra autos detenidos en un semáforo en rojo en la ciudad alemana de Limburg. Varias personas resultaron heridas debido al impacto. Los fiscales investigan ahora si se trató de un ataque terrorista.

El camión blanco articulado se estrelló contra alrededor de nueve autos mientras permanecían detenidos por un semáforo en rojo frente al palacio de justicia de Limburgo en el oeste del estado de Hesse ayer 7 de octubre por la tarde. La policía dijo que "alrededor de nueve personas resultaron levemente heridas", incluido el conductor del vehículo robado, que fue detenido inmediatamente.

La prensa alemana informó que el ladrón es un solicitante de asilo sirio de unos 30 años que llegó con la afluencia masiva de migrantes a Alemania en 2015. No obstante, el dato de la nacionalidad del agresor aún no fue certificado por las autoridades germanas. "Todavía no hay información confirmada, todavía estamos en la fase crítica de la investigación", consignó a la agencia AFP un vocero del fiscal de Frankfurt.

El conductor original del camión manifestó en declaraciones al diario Frankfurter Neue Presse (FNP) que un hombre con pelo oscuro y barba lo había "sacado" de su camión por la fuerza. "Le pregunté '¿qué querés de mí?'. No dijo una palabra", expresó. "Los transeúntes dijeron que el conductor dijo 'Alá' varias veces y habló en árabe", informó el medio.

La emisora ​​pública ZDF indicó que las autoridades de seguridad creían que el incidente tenía un "telón de fondo terrorista", pero la oficina del fiscal en Frankfurt se negó a confirmar dicha información.

La agencia de noticias DPA informó que según fuentes de seguridad, el sospechoso era conocido por la policía por cometer delitos de drogas y daños corporales graves, pero que no tenía vínculos aparentes con la escena islamista. Efectivos registraron su casa en el pueblo cercano de Langen durante la noche.

Alemania, así como otros países europeos, se encuentra en alerta luego de varios ataques yihadistas en los últimos años reclamados por el grupo Estado Islámico. El más mortal fue cometido en 2016 por un tunecino de 23 años, que mató a una docena de personas cuando robó un camión y lo arrasó en un mercado navideño de Berlín.

AFP/B.D.N./F.F.