Apenas asumió, Biden publicó un video en Twitter con un mensaje que invita a "reconstruir y unirse"

El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tras jurar y asumir en el cargo este miércoles 20 de enero al mediodía de Washington, publicó en una de sus cuentas oficiales de Twitter que seguirán su agenda un video con un mensaje conciliador en medio de un tenso clima con los seguidores de Donald Trump, mandatario saliente.

"El momento de curar, de reconstruir, de unirnos, de confiar, participar, lograr, mejorar, crecer, cambiar, soñar, aprender, amar, recuperarse, liderar, comprometerse, escuchar, adaptarse, de esperanza, desarrollar, bendecir, animarse, crear, apoyar, innovar, reconciliarse, inspirarse, trabajar, avanzar. Es ahora", dice el video con imágenes de ciudadanos en situaciones cotidianas, con barbijo, en el marco de la pandemia y de la decisión de que sea obligatorio su uso en los Estados Unidos, algo que Trump rechazó bajo su gestión.

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO