La Policía Nacional de Haití (PHN) y la Misión Multinacional de Apoyo y Seguridad (MMS) acorralan al líder de bandas armadas Jimmy "Barbecue" Chérizier con tanques militares, en las inmediaciones de sus refugios: “La policía no sabe combatir cuerpo a cuerpo. Se quedan en un tanque disparando. Se niegan a poner los pies en el suelo” desafió Chérizier en un video difundido en redes sociales.

En una serie de publicaciones, el líder terrorista reconoció las bajas que sufrió en los últimos días: “La Policía me invadió. He perdido 10 hombres. No puedo ocultarlo”. También aseguró que le confiscaron armas, incluyendo un fusil Kalashnikov, e insultó al director general de la PNH, Normil Rameau, a quien calificó de “fatras” (basura).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La violencia extrema en Haití: las operaciones en curso y resistencia de las bandas

Los enfrentamientos se concentran en las zonas de Delmas 3 y 6, considerados bastiones clave de la banda liderada por Chérizier. Según un comunicado de la MMS, mediante la filmación de drones detectaron su presencia junto a unos 30 miembros de su grupo, quienes intentaban avanzar en formaciones de 15 personas hacia áreas vecinas.

La reacción rápida de las fuerzas conjuntas desbarató su movimiento, obligándolos a retroceder en medio de pánico y confusión. El vocero de la misión, Jackson Ombaka, destacó que algunos miembros de las bandas mostraron signos de desobediencia hacia Chérizier, negándose a seguir sus órdenes.

Cómo es la alarmante situación que vive Haití

Jimmy "Barbecue" Chérizier: "Si vas a luchar, lucha contra nosotros"

En otro video difundido, Chérizier desafió a las autoridades: “No estoy aquí para jugar contigo. Si vas a luchar, lucha contra nosotros”. También criticó la estrategia de las fuerzas del orden, acusándolas de depender de tanques y evitar el combate cuerpo a cuerpo.

"Barbecue" Chérizier

Las acciones conjuntas buscan neutralizar a las bandas responsables de actos de violencia que dejaron un saldo alarmante este año. Según cifras de Naciones Unidas, al menos 4.544 personas muerieron y más de 2.060 resultaron heridas debido a la violencia.

Además, la crisis desplazó a unas 41.000 personas en solo diez días y marcó un récord desde enero de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Haití es un país históricamente castigado por la pobreza extrema que no termina de recuperarse del devastador terremoto que sufrió el 12 de enero de 2010, con más de 200.000 mil muertos.

Tragedia en Haití: robaban nafta de un camión cisterna que explotó, ya hay 24 muertos

El objetivo de las fuerzas de seguridad es restablecer la normalidad en el territorio, la reapertura de las escuelas y evitar cualquier tipo de peligro para la población. Antes las bajas de los grupos terroristas, la MMS instó a las bandas a rendirse y reiteró su compromiso de “erradicar a los criminales”.

Quién es "Barbecue" Chérizier: de policía a líder terrorista

Jimmy Chérizier es una figura central en la crisis de seguridad y violencia que afecta a Haití en los últimos años. Su influencia se consolidó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, hecho que desencadenó una crisis institucional en el país. Desde entonces, Chérizier intensificó su papel protagónico al posicionarse como un revolucionario contra la "corrupta" élite política haitiana, mientras lidera una de las redes de pandillas más peligrosas del país.

"Barbecue" comenzó su carrera como oficial de policía. En noviembre de 2017, participó en una operación oficial contra mafias en el barrio Grand Ravine, Puerto Príncipe, que resultó en la muerte de nueve civiles. Este hecho marcó el inicio de su reputación como un personaje asociado con actos violentos y abusos de poder.

Su carrera criminal se consolidó con la obtención de poder dentro de su pandilla, apoyado presuntamente por favores del gobierno de Moïse y la policía. En 2018, fue acusado de estar implicado en la masacre de La Saline, donde decenas de personas murieron en un ataque coordinado entre la policía y grupos criminales, según informes de la ONU y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las redes sociales como herramientas para difusión y reclutamiento de soldados.

En junio de 2020, en medio de un clima de caos, Chérizier anunció la formación de la coalición criminal G-9 y Familia, que agrupó a nueve pandillas. El anuncio fue realizado a través de su canal de YouTube. Demostró su habilidad para utilizar tecnología y redes sociales para fortalecer su liderazgo y atraer seguidores.

Sin embargo, el asesinato de Moïse en 2021 marcó un punto de quiebre, ya que Chérizier perdió la protección gubernamental que había disfrutado hasta entonces. A pesar de esto, su influencia continuó creciendo mediante actos simbólicos de intimidación, como el impedimento al primer ministro Ariel Henry de rendir homenaje a Moïse en octubre de 2021, cuando su banda armada disparó al aire para ahuyentar a las autoridades.

Jimmy Chérizier, con dos de sus "soldados"

Una de las estrategias clave de Chérizier es su uso de las redes sociales para difundir su mensaje y reclutar seguidores. Plataformas como Instagram, TikTok y WhatsApp han sido utilizadas tanto para propósitos propagandísticos como para difundir contenido violento. En entrevistas a través de su canal de YouTube, defendió su causa y elogió a las redes como herramientas para conectar con el público y presentar su narrativa al mundo:

"Agradezco a quienes crean estas tecnologías. La tecnología hoy nos brinda la oportunidad de acercarnos y presentarnos al público. No estoy vendiendo mentiras" aseguró en una entrevista con un seguidor.

Esta semana también se pudo ver a Chériizier entrevistado por el influencer canadiense Chris Must List quién lo entrevistó en persona y le manifestó que se sintió muy cómodo hablando con el líder terrorista.

LT