Benedicto XVI borra su nombre del controvertido libro que defiende el celibato

El papa emérito Benedicto XVI retiró este martes su firma del controvertido libro sobre el celibato de los sacerdotes, tras las polémicas generadas en el sentido de que busca presionar a Francisco sobre el delicado tema.

"Confirmo que esta mañana, siguiendo el consejo del papa emérito, pedí al cardenal Robert Sarah que se pusiera en contacto con los editores del libro para pedirles que eliminen el nombre de Benedicto XVI como coautor del libro y que también quiten su firma de la introducción y las conclusiones", indicó a la agencia Ansa su secretario privado, monseñor Georg Gaenswein, actual prefecto de la Casa Pontificia.

Con esa declaración, el papa emérito quiso poner fin a las polémicas generadas por el uso de su autoridad moral para desaprobar al papa Francisco. En el libro, titulado "Desde lo profundo de nuestros corazones", el papa emérito y el ultraconservador cardenal Sarah, en el que defienden con firmeza el celibato, desató una disputa sobre la injerencia del papa que renunció en 2013.

La bomba en el Vaticano cayó este domingo cuando se anunció un nuevo libro firmado por Benedicto XVI y Sarah, uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, en el que se defendía el celibato ante la decisión que tendrá que tomar el papa argentino sobre la propuesta de ordenar a hombres casados surgida del Sínodo sobre la Amazonía.

"No podemos callar", sostenían los dos autores ante la posibilidad de que Francisco apruebe la ordenación de hombres casados para regiones remotas, una decisión que podría generar un cisma en la iglesia católica.

"Esta noche doy las pruebas de mi estrecha colaboración con Benedicto XVI para escribir este texto a favor del celibato. Hablaré mañana si es necesario", añadió Sarah, que publicó las fotos de tres cartas que le envió Benedicto. En las misivas se corrobora que Benedicto XVI envió un texto sobre el sacerdocio y que lo autorizaba a publicarlo "de la manera que tenía previsto", pero no especifica en ningún momento si se trata de un libro donde además aparece una introducción y una conclusión firmada por ambos.

Presionar a Francisco

Un buen número de religiosos de América del Sur pidieron durante el sínodo de obispos que se celebró en octubre en el Vaticano la ordenación de hombres casados para hacer frente a la escasez de curas en la Amazonía. Sobre el tema, que divide a conservadores y reformistas, Francisco deberá pronunciarse en pocas semanas en un documento, o exhortación post-sinodal, que debería ser divulgado en febrero.

Para muchos observadores y expertos en asuntos del Vaticano, con este libro se intentó presionar al papa argentino para que evite pronunciarse sobre un asunto tan delicado. "El papa emérito sabía que el cardenal estaba preparando un libro y le envió un texto suyo sobre el sacerdocio, autorizándolo a usarlo como quiera. Pero no había aprobado la realización de un libro con doble firma, ni había visto y autorizado la portada", explicó Gaenswein.

"Se trata de un malentendido sin cuestionar la buena fe del cardenal Sarah. El texto que Benedicto XVI envió al cardenal es su propio texto y sigue siendo el autor y no los otros textos", precisó el religioso, quien fue el secretario privado del papa alemán durante sus ocho años de pontificado, hasta su renuncia en 2013.

La colaboración entre Benedicto XVI y el cardenal ultraconservador guineano, entre los purpurados que más se oponen a las aperturas de Francisco, ha sido cuestionada también debido a la edad del papa emérito, 92 años, quien tiene una salud frágil y vive retirado dentro un convento en el Vaticano, donde recibe a muy pocas personas.

Fuentes religiosas sostienen que se trató de una "operación editorial y mediática" planificada por sectores ultraconservadores para atacar a Francisco y frenar sus aperturas. Por su parte, el cardenal Sarah, quien había divulgado en Twitter las cartas que se cruzaron con Benedicto XVI sobre el tema, anunció que "ante las polémicas" aparecerá como único autor del libro, que contará eso sí con la "contribución" del papa emérito.

Attacks seem to imply a lie on my part. These defamations are of exceptional gravity. I give this evening the first proofs of my close collaboration with Benedict XVI to write this text in favor of celibacy. I will speak tomorrow if necessary.+RS pic.twitter.com/EjD9K0Uc0D