Bolsonaro, convencido de que estaría en la jura de Trump, llegó a decir: "No preciso más viagra"

“Estoy entusiasmado. Me siento como un niño”, declaró el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el New York Times, el martes último, convencido que podría asistir a la asunción de Donald Trump el lunes próximo en Washington. A su hijo, el diputado Eduardo, le había llegado un convite por email, enviado por la organización “T47 Inaugural”, una suerte de comité privado encargado de gestionar la agenda de ceremonias para ese día del futuro mandatario norteamericano. Bolsonaro le dijo, enfervorizado, al NYT: “Ahora ya no voy a necesitar más Viagra”. Tan grande era su expectativa de recuperar un momento de “gloria”.

Pero las esperanzas del político de extrema derecha, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, acaban de ser definitivamente frustradas por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. El magistrado negó la posibilidad de devolverle el pasaporte, que le fue retenido por la justicia el año pasado por cuenta de los procesos en marcha en contra del ex jefe de Estado. Ocurre que pesan sobre él serias acusaciones de haber intervenido directamente en la gestación del golpe de Estado contra Lula da Silva, el 8 de enero de 2023. Y el objetivo judicial para secuestrar el documento es impedir que Bolsonaro busque refugio en algún lugar del mundo para evitar ir a la cárcel. Cabe recordar que esa intentona golpista preveía el asesinato de Lula, del juez Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin.

La inflación de Brasil se enfrió levemente, pero terminó 2024 por encima de la meta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ayer, el ex presidente sintió que los vientos le soplaban en contra. El Procurador General de la República, Paulo Gonet, emitió su recomendación a Moraes de impedir el viaje; paso previo indispensable para la manifestación final del magistrado. Según sus argumentos el demandante (Jair Bolsonaro) “no presentó fundamento de especial relevancia que supere el elevado interés público que motiva la medida cautelar en vigencia. El viaje en cuestión solo pretende satisfacer el interés privado del querellante, y no se demuestra como imprescindible. No hay ninguna evidencia de que la jornada en el exterior respondiera a algún interés vital, capaz de sobrepasar el interés público que se opone a su salida (del país)”. Lo real es que el convite cursado al email del vástago Eduardo, por el comité “T47Inaugural” no tenía suficiente fuerza y desesperados por obtener algo de más peso, el joven diputado llamó a Donald Trump Junior, de quién se dice muy amigo. Y le pidió que intercediera ante el padre Donald, para que éste firmara la invitación de puño y letra.

Ante esta negativa judicial, confirmada hoy por la tarde, Jair Bolsonaro tendrá que asistir a la asunción de su “ídolo” estadounidense por la TV.

"No hay mejor forma de gobernar que la democracia", dice Lula a dos años del asalto a los Poderes

Desde luego, el ex presidente brasileño no podía menos que utilizar la entrevista al NYT para manifestar que él, en particular, se sentía “muy perseguido y vigilado todo el tiempo”. Llegó a decir que la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que le prohibió presentarse como candidato presidencial hasta 2030, “es un estupro a la democracia”.

El grupo “T47 Inaugural” es presidido, como una suerte de ONG, sin intención de lucro, por el empresario Steve Witkoff. Trump lo describió como un “amigo y apoyador de hace tiempo”. Quienes recuerdan el atentado contra el futuro jefe de la Casa Blanca, el 15 de septiembre de 2024 en un club de golf, él estaba junto a su amigo Witkoff. Se afirma que el rico hombre americano habrá de asumir un cargo em el gobierno próximo de EE.UU.