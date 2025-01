"No hay mejor forma de gobernar que la democracia", dice Lula a dos años del asalto a los Poderes

El 8 de enero de 2023, hace exactos dos años, Brasil se sumía en una grave crisis política de incierto final; por obra y gracia de la “inteligencia” militar articulando un golpe de Estado que debía dar a Jair Bolsonaro la continuidad presidencial. Es decir, asegurarle un segundo mandato que había perdido en las elecciones de octubre de 2022.

Luiz Inácio Lula da Silva, victorioso, ya estaba en funciones como jefe del Ejecutivo: había asumido los destinos del país el 1º de enero. Perollevaba apenas 8 días en el poder junto a su vicepresidente Geraldo Alckmin. Como demostraron las posteriores investigaciones de esa conspiración, tanto uno como otro podrían asesinados. Entre tanto, el ex presidente Bolsonaro se apresuraba a salir de Brasilia para refugiarse en Estados Unidos, más precisamente en Miami.

El plan de golpe de Estado, en el que habrían de participar algunos militares de muy alto rango, duró 24 horas. A no ser por los destrozos de la casa de gobierno: el Palacio del Planalto; el edificio de los Dos Congresos y el predio del Palacio de Justicia, no hubo otras temibles consecuencias. Claro que no fue poco: las más de diez mil personas que fueron convocadas para “el acto central” golpista se dedicaron a destruir sistemáticamente los edificios, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran, incluidos los agentes policiales y el Ejército.

Fue un auténtico “piedra libre”. En palabras del presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, esos atentados “fueron el rostro visible de un movimiento subterráneo que articulaba el golpe de Estado. Recordar esta fecha por la gravedad del episodio constituye un esfuerzo por preservarla en la historia, pero también para dar vuelta esa página”.

Para el presidente Lula, que pudo finalmente continuar con su actual mandato, el acto de hoy resultó un momento propicio para elogiar a los actuales jefes de las Fuerzas Armadas. Como es obvio, muchos de ellos habían rechazado el golpismo de sus jefes militares. Y esa fue una de las razones por las cuales la conspiración fracasó. “Señores, quiero agradecer la presencia de los tres Comandantes de las Fuerzas Armadas en esta ceremonia”, sostuvo el líder brasileño durante la conmemoración. Y añadió que “hoy podemos mostrar a nuestro país que es posible construir una fuerzas armadas con el objetivo de defender la soberanía nacional”.

En su discurso, Lula insistió con los valores democráticos: “No es posible que alguien imagine una forma de gobierno mejor que la democracia”. Y en una autorreferencia indicó: “La democracia es tan buena que permitió a un tornero mecánico (él mismo) llegara la presidencia de la República”. Luego insistió: “Eso solo puede ocurrir en democracia”.

Para Lula hay gran desafío en los momentos por venir: “No debemos tener ilusiones. En Brasil y en el Mundo se insufla un relato falso contra quienes enfrentamos el extremismo y el golpismo dentro del Estado de Derecho, a quienes nos acusan de autoritarismo”, afirmó el magistrado. Continuó: “Eso no se trata de otra cosa que un disfraz de aquellos que persistieron en sus aventuras antidemocráticas, con violación de las reglas del juego y la supresión de los derechos humanos”. El juez fue contundente: “La mentira continúa en vigencia, como un instrumento político naturalizado. No vendrán tiempos fáciles, pero precisamos resistir”.

Enrique Ricardo Lewandowski, un jurista que fue miembro de la Corte Suprema hasta el 2023, cuando asumió el cargo de ministro de Justicia del gobierno de Lula, aportó su visión sobre la crisis institucional del 8 de enero de 2023, y los impactos sociales consecuentes: “Me tocó ver todos los discursos de odio y la diseminación de noticias falsas que aumentaban la polarización. Vimos surgir un nacionalismo exacerbado y anacrónico, bajo el disfraz de combatir la corrupción o defender la seguridad nacional, que abrió el espacio para situaciones que atacaban el propio corazón de la democracia”. Y advirtió, en ese contexto, que estos hechos dramáticos “han ocurrido con una inquietante regularidad bajo los más insólitos pretextos. Turbulencia institucionales impusieron largos períodos de excepción al país”.

Al cerrar la conmemoración, Lula dijo una frase para ser recordada: “Amigos míos: la democracia para pocos no es democracia plena. Por eso, la democracia será siempre una obra en construcción. La democracia será plena cuando todos los brasileños, sin excepción, tuvieran alimentación, salud y educación de calidad. Es decir, cuando tengan las mismas oportunidades de crecer y prosperar, y los mismos derechos de soñar ser felices”.