Canadá en alerta por un hombre que les arroja baldes con caca a estudiantes universitarios

Un insólito y escatolígico incidente mantuvo en vilo a las autoridades de Ontario en Canadá en los últimos días. Un hombre afroamericano, detenido este martes 26 de noviembre, recorría los campus de las universidades y elegía a sus víctimas. ¿Qué les hacía cuando las encontraba? Les arrojaba un balde de “materia fecal licuada” encima y luego huía. Hasta el momento se reportaron cuatro ataques. Ahora las autoridades intentan determinar si el aprehendido es un bromista o tiene problemas mentales.

La Policía de esa ciudad compartió en su cuenta de Twitter las imágenes del hombre, las cuales fueron obtenidas por las cámaras de seguridad de las casas de altos estudios. En una de ellas se lo puede ver vestido con ropa de albañil, con casco y guantes incluidos, y una expresión de alegría en su rostro. Se cree que se habría puesto esa ropa para hacerse pasar por un obrero que realizaba tareas de mantenimiento en la universidad.

Please consider a retweet. This man is alleged to be throwing feces on people in Toronto. If you know who he is call Toronto Police 416-808-2222 or remain anonymous by contacting Crime Stoppers 1-800-222-8477 or https://t.co/s26uSiNpM8 ^sm pic.twitter.com/AyJHBVF0P1

Alejandro Soifer, escritor y periodista argentino estudiante de la Universidad de Toronto, explicó en diálogo con PERFIL:“Hace unos días se empezó a hablar de que había un loco suelto tirando mierda a gente en los campus de dos de las universidades más importantes de la ciudad. Todo empezó el viernes pasado cuando dos personas que estaban estudiando en la biblioteca John P. Robarts -la más importante de la University of Toronto- fueron atacadas: les tiraron un balde de mierda 'liquidificada' encima”.

En ese sentido, continuó: “El domingo atacó de nuevo en la biblioteca de York University y el lunes por última vez atacó a una estudiante que estaba en la interesección de College y University, parte del campus de University of Toronto”.

Soifer confirmó a este medio que el atacante fue aprehendido: “El marte por la noche por fin lo arrestaron. Es un hombre de 23 años llamado Samuel Opoku y no se sabe cuáles fueron sus motivos. Hoy tuvo su audiencia de libertad bajo fianza y hubo más de 100 curiosos presentes para conocer al 'pee pee poo poo man' (hombre pipí popó), como lo empezaron a llamar”.

Efectivamente el hombre fue aprehendido y ahora enfrenta 10 cargos. La Policía recuperó el balde que utilizó para los ataques y lo envió a analizar para determinar su contenido, según consignó el sitio de noticias Aljazeera.com.

Repercusiones. El tema escaló en los medios de comunicación locales en los últimos días al punto tal de que el alcalde de Toronto, John Tory, agradeció públicamente a los efectivos que detuvieron al hombre. "Espero que este arresto ayude a calmar la preocupación en los campus y en toda la ciudad", señaló el funcionario en su cuenta de Twitter.

Great work by @TorontoPolice arresting an individual in the “feces attacks” investigation. He can’t face justice or be given help until apprehended and it seems our police have that in hand. I hope this arrest will help calm concern on campuses and across the city. https://t.co/AJ2kI6Y9Dt