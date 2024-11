El economista liberal Carlos Maslatón protagonizó un intenso cruce en Blender junto a la influencer estadounidense Paige Nichols, donde discutieron sobre las elecciones en Estados Unidos y temas de fondo como el cambio climático y los derechos de las mujeres.

Maslatón reiteró su apoyo a Donald Trump, lo que generó la furia de Nichols, quien defendió a la vicepresidenta Kamala Harris y al gobierno demócrata.

Durante el debate, ya en la madrugada de este miércoles 6 de noviembre, Maslatón explicó su respaldo a Trump con una afirmación tajante: “Como considero que un mal gobierno demócrata me afecta, yo apoyo a Donald Trump”. Ante esto, Nichols reaccionó: “Claro, porque no sos mujer, no tenés problemas con tu cuerpo ni preocupaciones sobre leyes contra el cambio climático”.

Maslatón replicó: “El cambio climático te lo impugno”, y añadió que en cuanto a los derechos de las mujeres, su postura y la de su sector no era diferente a la de los demócratas: “Nosotros los derechistas no pensamos diferente a ustedes”.

Nichols insistió en que el sector que representa el economista “no piensa en las mujeres”. Maslatón contrarrestó esa afirmación y señaló: “Yo pienso igual que vos, ¿o creés que estamos a favor de la discriminación de la mujer? No, nosotros estamos a favor de la igualdad de la mujer”.

El cambio climático, punto de quiebre en el debate

Maslatón marcó su desacuerdo total con el cambio climático. Lo llamó “un invento” y sentenció: “Basta de cambio climático”. Nichols intentó refutarlo al recordarle las recientes catástrofes climáticas en Valencia y Carolina del Norte. Sin embargo, el economista no cedió y sostuvo que “lo de España fue culpa de la teoría del cambio climático, y vamos a frenar eso. Basta de experimentos raros”.

La respuesta de Maslatón exacerbó a Nichols, quien visiblemente molesta expresó su frustración de forma directa: “La gente es totalmente estúpida, es una secta carente de neuronas”. También afirmó que “antes la grieta no existía, podías ser republicano y tener IQ”. Maslatón continuó pinchando a Paige: “Con el cambio climático se pasaron de rosca; con el COVID se pasaron de rosca. Nos levantamos y dijimos: ‘esto no lo hacen más’”.

Nichols criticó a Maslatón, y sugirió que el economista aprovecha este tipo de discursos para ganar interacción en redes sociales. Maslatón respondió sin inmutarse que eso no le importaba en absoluto. En tono irónico, concluyó diciendo: “Te quiero decir que estás en Argentina, así que bienvenida siempre, incluso podés ser ciudadana. Pero no te hagas tanto problema por Estados Unidos y menos por el camarada Donald Trump”.

¿Quién es Paige Nichols?

Paige Nichols, influencer y comunicadora estadounidense, nació en Arlington, Virginia, a pocos kilómetros de Washington D.C. Su educación tuvo el sello de su entorno: un condado liberal rodeado de conservadurismo, donde convivió con personas de múltiples orígenes y culturas.

La exposición a esta diversidad marcó su perspectiva, y ella describe su infancia como “idílica”, con experiencias como tomar el autobús amarillo al colegio, al estilo de las películas estadounidenses.

Durante sus estudios de Letras en Boston College, Nichols eligió Argentina como destino de intercambio, prefiriéndolo sobre España y Ecuador. La elección, según explicó, buscaba algo fuera de lo común. Su experiencia en el país la impactó, llevándola a regresar tras la crisis financiera de 2008. En un contexto laboral poco prometedor para los graduados en Humanidades, Nichols decidió explorar “nuevas oportunidades” en Buenos Aires antes de asentarse en una carrera en Nueva York. Desde ese año vive en Argentina.

Nichols mantiene actualmente una identidad “híbrida”, en la que defiende su herencia estadounidense. “Antes era cool criticarlo”, expresó sobre Washington D.C., y afirmó que la ciudad va más allá de los estereotipos políticos y es un espacio con una rica narrativa y diversidad cultural.

