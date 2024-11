La radical Ferrero criticó al gobierno por el crimen de Aralí y por el funcionamiento  del Consejo de la Magistratura

La titular del interbloque opositor, la radical deloredista Alejandra Ferrero, abrió dos nuevos frentes con el gobierno provincial: críticas por la muerte de la niña Aralí, en Brinkmann -departamento San Francisco- y dijo en radio Punto a Punto que la provincia sólo hace shows y cáscara creando organismos que no son competentes.

Además, cargó nuevamente contra el Consejo de la Magistratura y recordó que presentó un proyecto para limitar el peso de la entrevista personal que hace ese organismo a los postulantes a diferentes cargos en la Justicia provincial.

Un postulante a magistrado, por ejemplo, debe rendir un examen escrito y luego mantiene un diálogo con los miembros del Consejo. La legisladora achacó a las autoridades que muchas veces la entrevista personal cambia el resultado porque un aspirante puede sacar la nota máxima en el escrito pero después en la entrevista, cae vertiginosamente, lo cual suele generar sospechas.

-¿Luego del espantoso crimen de Aralí en Brinkmann, van a hacer desde el radicalismo alguna presentación cuestionando la actuación de la Senaf?

- Hace poco hicimos una capacitación sobre estos temas. Analizamos cuál es el rol de la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) ¿Son competentes estos mecanismos? Se trabaja en mecanismos que puedan auditar a este tipo de organizaciones. Es lo mismo que con la violencia, ahora inauguraron el Polo… más cáscara, las muertes siguen, hay cada vez más show y los fallecimientos no cesan. El radicalismo está en esto y pronto habrá algunas resoluciones importantes.

-¿Puede quedar todo en un pedido de informes?

-Los pedidos de informes son herramientas previstas por la Constitución. Si el gobernador atendiera esto, los ministros deberían contestar. Es un mecanismo útil, pero yo pienso que hay que hacer que funcione lo que hay, no crear nuevos entes. En el departamento San Francisco no tenemos sólo este caso… está la fiscalía antinarcóticos vacante luego de la salida del fiscal Alberione…

Tres policías

Ferrero recuerda que cuando fue expulsada por el oficialismo de la comisión de Labor Parlamentaria, le “mandaron tres policías” que le impidieron entrar a la reunión , “se ve que estaban acostumbrados a otra cosa, se ve que molesta la coordinación y se ve que les preocupa… eran una escribanía del Ejecutivo. Me prohibirán la entrada pero la oposición seguirá trabajando en forma activa, al menos para controlar”.

-Algunos legisladores de la oposición quieren modificar el interbloque o renovar la conducción en la bancada radical?

-Eso es parte de la democracia, creo que no hay cuestionamientos porque tenemos afectos desde hace muchos años, tanto en el radicalismo como en el interbloque. No hay jugadas por debajo, creo que definirá el partido.

Cambiar el Consejo

Por otro lado, la legisladora deloredista indicó que hace poco presentó “un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura, sobre todo para reducir la discrecionalidad en la entrevista personal que se le toma a los aspirantes. El gobierno direcciona con el dedo a través de las entrevistas personales. La oposición no tiene participación. El Poder Ejecutivo ha cooptado el Consejo de la Magistratura. En otras provincias y en el mundo los poderes ejecutivos se están retirando de estos organismos para fortificar los poderes judiciales. En el feudo de Córdoba pasa todo lo contrario. Parece que vamos a contramano.

-¿No fue débil Rodrigo de Loredo luego que Milei atacara ferozmente a Raúl Alfonsín y al radicalismo?

-Me parece que no. Frente a un acto de verborragia y quizás falta de respeto del presidente, ¿por qué tenemos que devolver con la misma moneda? Rodrigo se expresó en la red social X (ex Twitter) de manera contundente y lo mismo hizo el radicalismo en un documento. Los argentinos tenemos que madurar en nuestra concepción democrática. No me parece adecuado levantarse y retirarse porque hay que respetar la investidura presidencial.