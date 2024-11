Este fue el discurso de Donald Trump al proclamar su victoria en las presidenciales estadounidenses 2024:

"Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes y a mis amigos. Esto es un movimiento como nunca antes se ha visto. El movimiento más grande político de este país y quizás de la Tierra. Y ahora va alcanzar un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Necesita que arreglemos nuestras fronteras, hicimos historia por una razón: sobrepusimos obstáculos que nadie imaginaba. Miren lo que pasó! es una locura! Es una victoria política que nuestro país nunca vio, le quiero agradecer a los norteamericanos por elegirme para ser su presidente número 45 y 47. Voy a pelear por ustedes, sus familias y su futuro, con todo aliento en mi cuerpo. No voy a descansar. Esta será la era dorada de Estados Unidos."

"Esto nos permitirá hacer a América Great Again. Amo estos lugares: Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia. Tenemos también el voto popular, eso fue genial, muy agradable. Es una gran sensación de amor, también se siente en esta gran sala, con gente increíble a mi lado. Hicieron que el camino fuera genial, los vamos a hacer sentir orgullosos de sus votos. Espero que algún día miren atrás y sientan que fue uno de los mejores momentos de sus vidas, votar por nosotros."

"Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso, tenemos control del Senado, wow. Tienen grandes senadores y parece que también tendremos el control del Congreso. Quiero agradecer a Mike Johnson, también a mi hermosa esposa y primera dama, Melania Trump. Tiene el libro bestseller del país! Trabaja muy duro para ayudar a la gente, pero también le quiero agradecer a mis hijos increíbles, a mi suegro y también extrañamos a Amalia, la madre de Melania, era una mujer hermosa por dentro y por fuera. Quiero ser el primero en felicitar a nuestro vicepresidente electo, JD Vance y a su esposa extraordinaria. Es un luchador, ¿no?"

Vance: "Señor presidente, le agradezco invitarme a acompañarlo en este trayecto. Acabamos de presenciar el comeback más importante de la historia del país. Bajo el liderazgo de Trump no vamos a dejar de luchar jamás por sus hijos, por el futuro y por el regreso del progreso económico".

Trump: "Gracias, fue una buena elección. Me presionaron un poco al principio, pero salió muy bien. Este es el mejor país y ahora vamos a trabajar para hacerlo mejor que nunca, vamos a tener que cerrar las fronteras y permitir que algunos entren a nuestro país, pero tendrán que hacerlo legalmente."

"Todos aquí en el escenario es genial y muy especial. (tras el grito de un fan): Tenemos una nueva estrella, llamada Elon. Es un tipazo, hoy estábamos juntos y estuvo acompañándome en la campaña en las últimas semanas. Anoche hablé con un hombre muy importante y, como parece que otra vez voy a ser presidente, le dije que me espere por 45 minutos. Vi cómo caía prendido fuego para aterrizar tan gentilmente, como sostenés a un bebé. Llamé a Elon y le pregunté si fue él, me lo confirmó, le pregunté si China, Rusia podía hacerlo y me dijo que no, y por eso le dije que lo quiero. Cuando el huracán Helene golpeó Carolina del Norte la gente me preguntó si podía pedirle Starlink a Elon porque las comunicaciones estaban caídas. Le dije que lo necesitaban allí y él lo hizo tan rápidamente, que salvó a muchas vidas. Hay que proteger a nuestros genios, no tenemos tantos."

"Vamos a bajar impuestos, pagar deuda, cosas que nadie más puede hacer. China no tiene lo que nosotros tenemos, sobre todo tenemos la mejor gente. Esta campaña ha sido tan histórica que hemos construido la coalición más fuerte y unida en toda la historia, tenemos mujeres, hombres, de ciudades y zonas rurales, ayudándonos. Vienen de todos los rincones: afroamericanos, latinos americanos, asiáticos americanos, musulmanes americanos. Ciudadanos de todos los pasados. Somos el partido del sentido común: queremos fronteras, seguridad, educación, milicia poderosa y no tener que usarla. Nosotros derrotamos a ISIS en tiempo récord y no la hemos usado más. La gente teme que yo inicie guerras y no lo haré. Lograremos el futuro más increíble, ayer en el último mitin (no voy a tener que hacer más, pueden creerlo? creo que hice más de 900 actos) estuvimos bastante tristes. Pero ahora vamos a algo más importante: ahora podemos ayudar a nuestro país."

"Muchos me dijeron que Dios me salvó la vida por una razón y eso fue devolver a Estados Unidos a la grandeza. El desafío no es fácil pero voy a dar toda mi energía, espíritu a esto, porque este trabajo que me dieron es el más importante del mundo. Como en mi primer mandato, gobernaré bajo el mismo lema: promesas que se hacen, se cumplen. Nada me detendrá de mantenerlos libres, prósperos y poderosos. Espero que todos me acompañen en este noble trabajo, es hora de poner la división de los últimos 4 años atrás. Vamos a intentar, tenemos que intentar. El éxito nos va a unir. Lo he visto en mi primer mandato: vamos a poner al país en primer lugar, lo tenemos que arreglar y hacerla “great again”. Esto es un gran honor, no los voy a decepcionar. Dios los bendiga."

