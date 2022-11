Una monja, Cristina Scuccia, saltó a la fama después de triunfar en la versión italiana de La Voz en 2014 y decidió darle un giro drástico a su vida: colgó los hábitos y se mudó a España, lugar donde sigue cantando y trabaja como moza para solventar sus gastos.

Sor Cristina sorprendió al jurado y al mundo con su interpretación de No One de Alicia Keys, primera actuación que derivó en su posterior triunfo en el programa televisivo, lo que le abrió las puertas a una carrera como cantante y la llevó a formar parte del elenco musical Sister Act, en 2016, y a ser protagonista del musical Titanic.

Si bien actualmente llevaba años alejada de las cámaras, y hasta aquel momento la religiosa continuaba en el camino de Dios, Cristina Scuccia reapareció el pasado domingo en el programa italiano Verissimo y deslumbró a todos no solo con su cambio de imagen, sino también con el anuncio de que había abandonado su vida como monja y ahora vivía en España trabajando como camarera.

"Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina", expresó la ex monja y señaló que "realizó un camino maravilloso en el que ha habido dificultades" y en la actualidad "puede sonreír aún más que en el pasado".

Con respecto al abandono de su carrera religiosa, Scuccia aseguró que "sigue creyendo en Dios", manifestó estar "agradecida por todo lo vivido hasta ahora" y sostuvo que "no tiene intención de abandonar su camino de fe".

AS/fl

"Esta exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes", explicó sobre su drástica decisión, la cual tomó luego de pasar 15 años siendo fiel a los hábitos. En este sentido, reveló que pudo reflexionar con respecto a su felicidad durante la pandemia, aunque debió recibir ayuda psicológica.

En este sentido, Scuccia afirmó que necesitó asistencia profesional dado que no lograba "salir de la oscuridad" y añadió: "No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito".

"Creo en el amor, pero no es algo que considere ahora. No es mi prioridad en este momento", respondió luego al ser consultada sobre si buscaría el amor y señaló que "hay que cuidarse y amarse antes de poder amar a los demás".

¿Quién es Cristina Scuccia?

Cristina Scuccia nació en 1988 en Vittoria, al sur de Sicilia, e inició su vida religiosa a los 19 años cuando ingresó a un convento. Años después, fue convocada por el programa La Voz Italia para formar parte luego de que la producción la descubriera en un concurso de canto religioso.

En aquel momento, Sor Cristina decidió realizar su audición con No One de Alicia Keys. Incluso, el video de su interpretación logró superar las 90 millones de visitas en Youtube en una semana. Además, fue elogiada por los jueces del concurso televisivo.

Posteriormente, el 6 de junio de 2014, Scuccia ganó el programa con un 62% de los votos, triunfando por sobre el rockero Giacomo Voli. Para la final, la religiosa preparó cinco canciones, incluyendo una versión coreografiada del éxito What a Feeling, de la película Flashdance.

"Quiero que Jesucristo entre aquí, es un sueño", manifestó la religiosa, de entonces 25 años, en su discurso de la victoria, momento en el que aprovechó para recitar un Padre Nuestro, invitando al grupo de jueces y al público a acompañarla. "Estar aquí no depende de mí, todo es gracias al que está allá arriba", concluyó.

AS.