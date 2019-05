Cuál es el país donde se registran más abortos que nacimientos

Desde 2013 se registraron en Groenlandia 700 nacimientos y 800 abortos al año, según estadísticas gubernamentales y esto hace que esta isla -la más grande del mundo- que cuenta con una población de casi 56 mil habitantes, sea el lugar con las cifras más altas.

Pese a que las dificultades económicas y la falta de educación pueden ser factores que contribuyen a que este índice sea elevado, en Groenlandia los anticonceptivos son gratuitos y de fácil acceso, por lo que no se terminaría de explicar del todo estas estadísticas realizadas por el propio gobierno local -que pese a ser autónomo- continúa como un territorio dependiente de Dinamarca.

Groenlandia registra 30 abortos por cada 1000 mujeres; mientras que en Dinamarca la relación es de 12 por cada 1000

Stine Brenoe, una enfermera ginecológica que trabaja en Groenlandia y que ahondó sobre el aborto, aseguró en declaraciones a la BBC Mundo: "Cerca del 50% de las mujeres que encuesté dicen que tenían conocimiento de métodos anticonceptivos, pero más del 85% no los usó o lo hizo de forma incorrecta".

En ese marco, precisó que para ella los embarazos no deseados pueden estar vinculados al consumo de alcohol. "Tanto el hombre como la mujer se olvidan de usar métodos anticonceptivos si están bajo la influencia del alcohol".

La profesional consideró que el aborto no es un tema que se tome a la ligera en Groenlandia. "La mayoría de las mujeres cree que abortar es una decisión difícil y se toman tiempo para pensar en eso. Si están seguras, probablemente no sufran ningún trauma", señaló al tiempo que agregó: "No me he encontrado con una mujer a la que no le importe el aborto pero ,en mi experiencia, algunas de ellas no hablan de ello para protegerse y algunos trabajadores del sistema de salud pueden percibir esto como indiferencia".

Día del aborto. Los estudiantes en Nuuk, la capital de Groenlandia, tienen la posibilidad de acudir a una clínica de salud sexual todos los miércoles, y por esto, se lo conoce como el Día del aborto. Así lo contó Turi Hermannsdottir, estudiante de doctorado que investiga este tema en la Universidad Roskilde, al mencionado medio. "En Groenlandia el debate sobre la interrupción del embarazo no es tabú ni está condenado moralmente”, añadió.

En su investigación detalla que hay tres razones que pueden explicar por qué las mujeres no se cuidan en ese país:

Algunas porque quieren tener un bebé

Las mujeres cuyas vidas son turbulentas y están afectadas por la violencia y el alcohol pueden olvidarse de tomar la píldora

Muchos hombres se niegan a usar preservativos.

Violencia. Según un informe del Centro Nórdico de Bienestar Social, 1 de cada 10 jóvenes reportó haber visto a su madre en una situación de violencia."Un tercio de los adultos han estado expuestos a alguna forma de abuso cuando eran niños", aseguró Ditte Solbeck, encargado del plan del gobierno para combatir el abuso sexual. El tema de la violencia es muy común en Groenlandia, y los especialistas lo consideran como un factor por el cual las mujeres pueden quedar embarazadas sin desearlo.

Concientización. En Groenlandia, los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales en promedio a los 14 años. En base a esta información, el Gobierno de ese país lanzó el llamado "Proyecto Muñeca", que busca generar conciencia sobre lo que implica convertirse en madre o padre a una edad tan temprana. También se utiliza para referirse a la prevención de enfermedades de trasmisión sexual.

De la iniciativa participan escuelas, y allí a los alumnos se les entrega un “bebé robot” al que hay que cuidar como si fuese real, y esto hace que los chicos tomen dimensión de las responsabilidades de la crianza de un hijo.

