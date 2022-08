Ashley Harkleroad es una ex tenista estadounidense que en 2003 llegó a ser la número 39 del ranking mundial, disputó varios Grand Slams, ganó 213 partidos y también más de un millón de dólares en premios. Fue entrenada por el argentino José Luis Clerc y catalogada como "niña prodigio" del deporte.

A pesar de su talento y de posicionarse en el ranking de la WTA, algunas lesiones le impidieron seguir desarrollando su carrera profesional, dejando finalmente el mundo de las raquetas en 2012. Pero su vida la llevó a otro mundo en 2008, cuando se convirtió en la primera tenista en posar desnuda para la revista Playboy.

“Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético. Con esto quiero demostrarle a las atletas, que son flacas y con mucho músculo, que pueden tener lindos cuerpos como las modelos comunes”, aseguró cuando posó para dicha revista.

Indignación en Hurlingham: en el cementerio no solo hay robos, también videos porno

Ashley Harkleroad

En la actualidad, Ashley dejó de lado el deporte, es influencer en Instagram y actriz porno tras abrirse una cuenta en OnlyFans, la plataforma de venta de contenido para adultos que es tendencia en los últimos años.

Ashley Harkleroad: de su participación en Playboy a OnlyFans

Cuando tenía 23 años y ocho participando en los circuitos profesionales de tenis femenino, Ashley Harkleroad decidió hacer una producción fotográfica para la icónica revista Playboy, convirtiéndose en la primera tenista en posar desnuda para una revista basada en contenido para adultos.

Varios años después de aquella primera experiencia, la ex tenista apostó por OnlyFans y vende contenido erótico junto a su esposo y ex tenista Chuck Adams desde abril de este año. "Soy la primera tenista profesional en estar en la portada de Playboy y ahora en OnlyFans. ¿Por qué no?", le comunicó Harkleroad a sus seguidores a través de un posteo en su red social.

“Secretos de Playboy”: la otra cara de Hugh Hefner

A sus 37 publicó su primera película para adultos e invitó a los más de 100 mil seguidores que tiene en Instagram a suscribirse a su cuenta de OnlyFans. “Si tengo fans dispuestos a gastar cinco dólares por una foto sexy, ¿hasta dónde puedo llegar?”, publicó antes de dar a conocer que el nuevo posteo en esa plataforma sería su cinta porno.

MS