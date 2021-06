Furor y polémica por OnlyFans, el sitio donde se paga por ver contenido

Durante la pandemia, varias plataformas digitales se expandieron con rapidez. Las ganancias de Zoom aumentaron un 300% y TikTok tuvo ingresos por U$S 34 mil millones. Pero no fueron las únicas. A ellas se sumó OnlyFans, un espacio virtual que permite la venta de contenido “para adultos”. Gracias a un modelo de negocios que es alabado por algunos y criticado por otros, se popularizó en el mundo. Y Argentina no es la excepción.

“Arranqué el año pasado. Se puso de moda y me di cuenta que era un ingreso más”, explica a PERFIL @Moli23.Moli, una estudiante de marketing de 23 años que vive en Buenos Aires y que prefiere no dar su nombre real. Y agrega: “Si le pones ganas, podés vivir exclusivamente de esto”.

Diego Rivano (@diegoalexander_rd) tiene 29 años y es chileno. Actualmente registra 15 mil “me gusta” en su cuenta y cobra U$S 15 al mes la suscripción. “Ví que muchas personas de Europa y Estados Unidos ganaban dinero con OnlyFans mientras yo vivía estresado con mi trabajo de oficina y me metí”, indica a PERFIL. “Es súper libre y no hay restricciones. Yo lo trabajo como un pequeño estudio porno pero cada uno sube lo que quiere, cuando quiere y pone el precio que cree conveniente”, continúa.

Orígenes de OnlyFans

OnlyFans fue lanzado por Tim Stokely en 2016 en el Reino Unido. “Es una plataforma interesante porque permite monetizar contenido directamente con los seguidores”, indica a PERFIL Juan Marenco, CEO de Be Influencers, una agencia dedicada al marketing digital.

OnlyFans: la red triple x donde están, entre otras, Cazzu

Cualquier persona puede subir contenido y sus seguidores pagan para verlo. “Al principio se enseñaban habilidades como cocinar o tocar un instrumento. Eso fue mutando hasta llegar a la actualidad donde la mayoría genera contenido erótico porque es más rentable y lo que la gente busca”, asegura Rivano.

Según datos proporcionados por la plataforma, en 2019 tenían 60 mil creadores de contenido. Durante la pandemia ese número aumentó a 700 mil y actualmente supera el millón. En ese mismo período, los suscriptores pasaron de 7 a 50 millones. “El 98% de los consumidores son varones. Tanto para seguir mujeres u otros hombres”, suma el creador chileno.

Prejuicios e ilegalidad en OnlyFans

OnlyFans no escapa a las críticas, algunas morales y otras legales. “Hay mucho prejuicio. Mis amigos saben y está todo bien pero tuve problemas con mi mamá y mi papá ni sabe”, dice Moli23. Además, señala que salió con personas que al enterarse de su trabajo le hicieron comentarios en su contra. “Se piensan que por estar en OnlyFans salgo con todo el mundo y nada que ver”. A Rivano le ocurrió algo similar. “Chile es súper conservador y los mayores todavía más. Mis amigos me motivaron a empezar pero a mis padres no les gusta”, revela.

Por su parte, Marenco explica que las marcas también son reticentes a OnlyFans. “Aleja porque les parece un lugar riesgoso en el cual no tienen control de lo que pasa. Hubo algunas experiencias de promociones más arriesgadas pero no es lo común”.

Otra de las críticas es que su modelo de negocios cosifica a los creadores de contenido. “Para mi es un trabajo. Me re divierto haciéndolo y descubrí un montón de cosas sobre mi que no sabía”, responde a esa opinión Moli23. Ella también enseña a utilizar la plataforma a otras chicas a través de videos de Youtube. “Me pedían consejos y me pareció una buena forma de ayudarlas”, agrega.

De todas formas, las críticas no son solo morales. Si bien la plataforma asegura tener medidas de seguridad para permitir solamente usuarios mayores, en las últimas semanas se abrió una investigación en el Reino Unido porque se descubrieron fotos y videos de chicos y chicas menores de 18 años (Ver recuadro).

Dinero en OnlyFans

El sistema de monetización de OnlyFans es sencillo. El creador sube contenido, pone un precio mensual y quien lo paga accede a él. La plataforma se queda con un 20% y el resto es enviado a una cuenta declarada por la persona.

PERFIL dialogó con distintos creadores que pidieron mantener el anonimato para evitar problemas relacionados a sus ingresos. “Lo que más vende son los videos. Y entre más explícitos mejor. Una persona que recién comienza y logra un público fiel puede ganar entre dos y diez mil dólares al mes”, asegura una de ellas.

OnlyFans indica que el ingreso promedio es de U$S 180 al mes. Y que el 1% de las cuentas acapara el 33% de las ganancias. “Hay algunas cuentas muy conocidas, con muchos seguidores que obtienen más de U$S 50 mil al mes”, indica un creador de Uruguay a PERFIL. “Y también están las celebridades que no suben contenido erótico sino de su vida privada, que es lo que quieren conocer los fans”, continúa.

La actriz estadounidense Bella Thorne fue de las primeras famosas en aventurarse en OnlyFans y reveló que ganó U$S 2 millones con su contenido. Por su parte, el actor Michael B. Jordan contó en una entrevista que creó una cuenta para recaudar fondos para los afectados por la pandemia. Y en Argentina la trapera Cazzu también usa la plataforma y su perfil tiene 17 mil “me gustas”.

Un creador de contenidos argentino explicó que el negocio se vuelve muy rentable en el país. “El peso está devaluado y los creadores ganamos en dólares”, dice. Y finaliza: “Ingresar la plata al país no es tan difícil. Lo podes hacer por una billetera virtual y varias transacciones pero, por lo general, se manda a una cuenta en Estados Unidos y esa persona te da los dólares en efectivo acá, menos un 5% que se queda”.

RECUADRO

Uno de los mayores peligros de OnlyFans es la creación de cuentas con imágenes de menores de edad. "Usamos una combinación de tecnología junto con monitoreo y revisión humana para evitar que los menores de 18 años compartan contenido”, aseguran desde la plataforma.

Sin embargo, en el Reino Unido se detectaron durante las últimas semanas casos de cuentas con material perteneciente a adolescentes de 14 a 17 años. “Se está explotando a los niños con esa plataforma”, aseguró Simon Bailey, jefe nacional de protección infantil de la policía de ese territorio. OnlyFans emitió un comunicado indicando que son casos aislados y que trabajarán con las autoridades para evitarlo.

Mientras esto ocurría, en Estados Unidos también se iniciaron investigaciones pero hechos parecidos. El grooming o acoso virtual a los menores de edad es un delito que aumentó considerablemente durante la pandemia y las autoridades de los países creen que este tipo de plataformas podría amplificar esta problemática.