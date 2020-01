Destituyen a funcionario por usar frases de Goebbels

AFP

La apología nazi sumió ayer en la vergüenza a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro destituyó al secretario nacional de Cultura, Roberto Alvim, quien había citado al ministro de Propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, en un video oficial. El funcionario parafraseó al criminal nazi al anunciar un renacimiento del arte brasileño, generando la indignación de dirigentes, diplomáticos y de la opinión pública.

“El arte brasileño de la próxima década será heroico. Estará dotado de una gran capacidad de involucramiento emocional y será igualmente imperativo, puesto que estará profundamente vinculado a las aspiraciones urgentes de nuestro pueblo, o no será nada”, afirmó Alvim al lanzar el Premio Nacional de las Artes. Con un retrato del presidente a sus espaldas y una bandera de Brasil a su lado, Alvim habla seriamente a cámara, mientras se oye la ópera Lohengrin, de Richard Wagner, de fondo.

La frase es muy similar a una de Goebbels –en la que el dirigente nazi hablaba de arte “heroico”, “nacional” e “imperativo”–, citada en el libro Goebbels: una biografía (2015), de Peter Longerich.

Las palabras generaron una rápida indignación en Brasil. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aliado del gobierno, pidió que Alvim fuera desplazado. “El secretario de Cultura superó todos los límites. Es inaceptable. El gobierno brasileño debería destituirlo urgentemente del cargo”, publicó en su cuenta de Twitter.

La Confederación Israelí de Brasil, que representa a la comunidad judía, también consideró el discurso “inaceptable” y pidió su salida. “Nos oponemos a cualquier intento de banalizar o glorificar al nacionalsocialismo”, condenó, por su parte, la Embajada alemana en ese país.

Controversia. La defensa de Alvim generó aún más estupor. El ex secretario de Cultura dijo que la similitud con la frase de Goebbels era una “falacia de asociación remota hecha por la izquierda”. “Hubo apenas una coincidencia retórica. No cité a nadie. Todo el discurso se basó en un ideal nacionalista para el arte brasileño y hubo una coincidencia con una frase de un discurso de Goebbels. No lo cité y jamás lo haría”, afirmó. Luego, incurrió en una nueva apología, al agregar: “La frase, en sí es perfecta: heroísmo y aspiraciones del pueblo es lo que queremos ver en el arte nacional”.

En el video, de unos seis minutos, Alvim anuncia en tono solemne la creación de un premio que destinará 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) para financiar proyectos de ópera, teatro, pintura, escultura, literatura, música e historietas. “La patria, la familia, el coraje del pueblo y su profundo vínculo con Dios amparan nuestras acciones en la creación de políticas públicas”, afirmó Alvim en su discurso.

Reacción del Planalto. La presidencia de Brasil no respondió inicialmente los pedidos de explicaciones enviados por la prensa, pero luego emitió un comunicado. “Su pronunciamiento poco feliz, aunque se haya disculpado, hizo insostenible su permanencia en el gobierno”, reaccionó, tras la ola de indignación generada por las declaraciones del secretario.

Al asumir el cargo en noviembre pasado, Alvim había prometido lanzar una “guerra cultural” contra el progresismo y alinear las políticas públicas a los valores conservadores del gobierno ultraderechista que llegó al poder tras las elecciones de 2018.

Luego de asumir en enero, Bolsonaro convirtió al Ministerio de Cultura en una secretaría de Estado subordinada al Ministerio de la Ciudadanía y en noviembre la transfirió a la órbita del Ministerio de Turismo.