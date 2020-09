Trump firmó el acuerdo de paz de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein

Donald Trump tuvo la foto que tanto deseaba. La firma del acuerdo de paz entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, dos monarquías del Golfo Pérsico, fueron la excusa perfecta para exhibir un logro en política exterior, a sólo 49 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y, además, para reafirmar su reciente candidatura al Premio Nobel de la Paz.

Emiratos Árabes Unidos y Bahrein reconocen ahora a Israel, modificando el mapa geopolítico de Medio Oriente. El premier Benjamin Netanyahu firmó en la Casa Blanca los acuerdos bilaterales con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos, Abdalá bin Zayed al Nahyan, y con el de Baréin, Abdel Latif al Zayani. Los tres responsables y el presidente estadounidense también firmaron una declaración conjunta.

Israel y otro histórico acuerdo con un vecino árabe: ahora fue Bahrein

Así, Trump se muestra como un “pacificador” a siete semanas de las elecciones en las que buscará un segundo mandato. Se trata del primer logro de este tipo en la región desde los tratados de paz con Egipto en 1979 y con Jordania en 1994. “Después de décadas de division y conflict, marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Estamos aquí esta tarde para cambiar el curso de la historia”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

Pese a que su plan de paz entre Israel y Palestina quedó en la nada, el mandatario redobló la apuesta, al insinuar que habría otros países que seguirían próximamente los pasos de Emiratos y Bahrein. “Estamos muy avanzados con unos cinco o seis países que se van a unir a nosotros muy pronto, ya estamos hablándoles”, afirmó. Si bien no nombró a esos Estados, trascendió que serían Omán, Sudán, Mauritania y Marruecos. “Pienso que Israel no está más aislado”, agregó el republicano.

Netanyahu, en tanto, calificó los acuerdos de un “hito de la historia” y afirmó que podrían acabar “de una vez por todas” con el “conflicto árabe-israelí”.

Emiratos y Bahrein tienen en común con Israel la animosidad hacia Irán que también es el enemigo número uno de Estados Unidos en la región. Desde hace años, varios estados árabes petroleros cultivaban discretos lazos con autoridades israelíes pero esta normalización de relaciones ofrece muchas oportunidades, especialmente económicas, a países que buscan superar los perjuicios causados por la pandemia.

Estados Unidos busca ampliar el reconocimiento árabe a Israel

"Es un logro de primera clase", dijo David Makovsky del centro de estudios Washington Institute for Near East Policy. Subrayó que para los israelíes eso "no implica la misma asunción de riesgos" como los que afrontó Menahen Begin "cuando le dejó el Sinaí" a Egipto o Yitzhak Rabin cuando accedió negociar con Yasser Arafat la creación de un Estado palestino.

El "Plan del Siglo" presentado a comienzos de año por Trump, que apuntaba a resolver el conflicto palestino-israelí, está aún lejos de haber alcanzado el éxito. La Autoridad Palestina la rechaza y le niega a Trump el papel de mediador por haber tomado decisiones favorables a Israel. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, dijo que se trató de "un día oscuro" para el mundo árabe.

LD