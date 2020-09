Donald Trump fue postulado al Premio Nobel de la Paz

Mientras la campaña electoral en Estados Unidos entra en la recta final, a dos meses de los comicios de noviembre, el presidente Donald Trump recibió esta semana una noticia favorable ante las encuestas adversas. El mandatario fue nominado al Premio Nobel de la Paz por sus "esfuerzos para ayudar a negociar el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos". La nominación fue presentada por Christian Tybring-Gjedde, miembro del Parlamento noruego.

"Por su mérito, creo que ha intentado crear la paz entre las naciones más que la mayoría de los nominados al Premio [Nobel] de la Paz", dijo Tybring-Gjedde en declaraciones al canal Fox News.

En una carta de su autoría al Comité Noruego del Nobel, el parlamentario destacó el rol de la administración Trump en el establecimiento de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, y espera que otros países de la región sigan los mismos pasos de Abu Dabi.

Trump y su ola de fake news para revertir la tendencia electoral

"Este acuerdo podría cambiar las reglas del juego, que convertirá a Oriente Medio en una región de cooperación y prosperidad", expresó, y recalcó el "papel clave" del mandatario estadounidense en "facilitar el contacto entre las partes en conflicto", poniendo como ejemplos la disputa fronteriza de Cachemira entre la India y Pakistán, el conflicto entre las dos Coreas, así como el rol que tuvo para lidiar con el programa nuclear de Pionyang.

Según consignó el sitio RT, otro de los puntos mencionados por Tybring-Gjedde fue la decisión de Trump de "retirar una gran cantidad de tropas estadounidenses de Medio Oriente". El actual mandatario estadounidense ya fue nominado al Nobel de la Paz en 2018 por ese mismo legislador, luego de la cumbre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un celebrada en Singapur.

Trump dijo que si ganara Biden, EE.UU dependería de China

Tybring-Gjedde, quien también preside la delegación noruega en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, aclaró que no es "un gran partidario" del actual presidente, pero que el Comité Noruego del Nobel "debería analizar los hechos y juzgarlo por sus acciones, no por la forma en que se comporta a veces" el jefe de Estado. En este sentido, afirmó que "las personas que han recibido el Premio de la Paz en los últimos años han hecho mucho menos que Donald Trump. Por ejemplo, Barack Obama no hizo nada".

Mientras tanto, los actos proselitistas en el país continúan de cara a las elecciones de noviembre. En este marco, días atrás Trump dijo que tiene la intención de frenar la relación económica de Estados Unidos con China, al amenazar con castigar a las empresas estadounidenses que creen puestos de trabajo en el extranjero y prohibiendo que las que hacen negocios en China obtengan contratos federales.

AB/FF